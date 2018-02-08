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Тихон Елена: 8 февраля. Сегодня год, как нет больше с нами нашего Александра. Тяжело. Очень
И это понять и принять не возможно...
Но Сашина жизнь продолжается.
Она продолжается в его детях!
Саша всегда с нами. Каждый день.
Спасибо всем, кто его не забыл. Кто его помнит.
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