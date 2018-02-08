Так кто же оказывал содействие Моторолле (Павлову) в Никополе в 2014 году?

Сегодня, натолкнулся на материал российского журналиста Захара Прилепина от 6 июля 2016 года под заголовком "Моторола дома", где упоминаются и события связанные с Никополем в феврале 2014 года.





Где "Моторола", т.е. покойный отморозок Арсен Павлов рассказывает как и что он готовил в Никополе и что ему (им) помешало. Привожу цитату из материала:





— Я приехал на Украину 26 февраля 2014 года. В 6 утра электричка до Ясиноватой. Из Ясиноватой до Донецка. В Донецке меня встретил человек. Мы поехали с ним в Димитров, пробыли там два дня. Из Димитрова в Запорожье, там были два или три дня. Потом в Никополь Днепропетровской области. Я сидел в Никополе и смотрел украинские каналы. По всем каналам Верховная рада, каждые пять минут. Запрет русского языка? — чих-пух, проголосовали, чих-пух — готово… В Никополе стояла небольшая группа из «Свободы» и небольшая часть представителей «Правого сектора». У них там палаточка была возле администрации. Мне бы обошлось это всё в 2-3 «коктейля Молотова»: они бы там просто охренели. Там все были на расслабоне. Когда у меня фактически всё было готово, я доразведку проводил на этом направлении со своим единомышленником. — Вас было двое? — Нет, он в этом участия не принимал. Он просто оказывал мне содействие... Прихожу, а там — раз! — уже толпа. Уже ходят люди в форме, и там, в глубине толпы, где палаточки стояли — люди с оружием. Без нашивок, без ничего, в масках. И тут я понимаю, что опоздал. Это нужно было делать за сутки до этого. Но за сутки до этого я ещё не был готов. И я понимаю, что уже пора уезжать из Никополя.





Из материала видно что в Никополе у него был, как он говорил, "единомышленник" (по мне так - подельник), и я уверен что не один.





Сказать что я шокирован материалом - не сказать ничего. Уверен что эти твари - единомышленники так и живут среди нас. Возможно даже присутствуют на похоронах, погибших от рук отморозков, наших воинов. Возможно говорят речи, умничают в соцсетях и даже помогают АТО.





Я намерен, и можно сказать уже начал, проводить свое журналистское расследование и прошу если у кого из читателей есть какая либо информация по данному факту присылать мне в личку, на почту: viktor@nikopol.dp.ua или звоните: 050 7085305, 096 9727785 (Конфиденциальность гарантирую)





Сообщники, пособники и единомышленники террориста должны быть наказаны



