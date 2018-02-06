Борис Кривчик: ГДЕ ОБИТАЮТ ГЕРОСТРАТЫ, ИЛИ НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ (ч.2)

Вот берем любую программу из понятных каждому (дети, образование, социальная защита и т.п.), где зам. головы О.Коник со своей командой играют первую скрипку и где стоят ее подписи. Не так давно команда О.Коник прокололась на элементарщине—в бумагах гуманитариев значилось, что в садиках детей кормят вроде красной икрой, намазанной на ананасы, от киви у детей уже оскома, а от изобилия молока, масла и сметаны на них даже алергия напала и т.п., а вот родители пожаловались, что дети приходят домой голодными, хоть родителей понуждали даже доплачивать за питание.









А родителям можно верить, это вам не президенты. А чо? Логика тут есть, деловые люди прекрасно понимают, что на морали много не «наваришь», это вам не бордюры, плитка и ямочный ремонт дорог, где можно «пилить» миллионы, но даже на детском питании можно недурно поживиться.





Чтобы иметь представление о том, какие деньги крутятся в этих программах, надо привести несколько цифр, которые зачастую говорят больше, чем все эти ямбы и хореи, стоит взглянуть на них внимательно. Но это по зубам разве что профессору по египетским иероглифам, потому как наши чиновники быстро набили руку на том, как с помощью цифр не столько разъяснять, сколько скрывать от народа то, чего им знать не положено.





И делаем это один к одному, чтобы в невежестве не нас обвинили. Итак. Расходная часть бюджета составляет 1127318,3 грн. (один миллиард сто двадцать семь миллионов триста восемнадцать и три десятых тыс.грн.), короче, есть над чем работать, а если их раздать населению, получится ппримерно по 30 тыс. на каждого взрослого, если бы их получили, то и субсидий не нужно бы. И несколько цифр, как эти деньги расходуются.





Вот выделили 2 млн.924,2 грн. «на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот…, денежного обеспечения родителям-воспитателям…за предоставление социальных услуг в детдомах семейного типа… и выплату помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя…», «на строительство…малых групповых домов, приобретения жилья для детдомов семейного типа, социального жилья для детей-сирот, …изготовления проектной документации на сумму 1млн.930 тыс.грн.». Да тут липой пахнет за 3км.! Есть сотни типовых проектов таких домов, и стоят они копейки, а не миллионы, но 3 вопроса требуют ответа: Сколько у нас сирот и их опекунов? Не называйте адреса, просто скажите, в какой хоть стране находятся эти социальные дома и квартиры для сирот? И куда пошли деньги на эти цели?





Вдумываясь в эти гуманитарные программы, бросается в глаза, что уж больно они тенденциозны. Скажем, на практическое укрепление семейных ценностей и традиций выделили 5 тыс. грн. в год, а на празднования по этому поводу—от 215 тыс до 500 тыс. (в 100 раз больше).Наводит на размышления? Или такое вот. На всеукраинскую акцию против домашнего насильства выделили 1,0 тыс. на год, на организацию школы эмансипации женщин—2,0 тыс., на увеличение социальной помощи детям-сиротам--8,6 тыс. но тут же «уменьшили субвенции…на помощь семьям с детьми—на 9 млн.638 тыс. (в тысячу раз)», а на процедуру вручения званий «Мать-героиня»--всего 1,0 тыс. на всех (так уважают у нас матерей), а рядом внесли «сокращение питания в дошкольных учреждениях—на 355,0 тыс. (чтобы дети с жиру не лопались)» и т.п.





А теперь другие цифры для сравнения. Скажем, сократили расходы на пандус в центральную библиотеку на 2 тыс.930 грн. (и так доковыляют инвалиды), зато денег хватило на увеличение зарплат в дошкольных и позашкольных учреждениях на 1млн. 100 тыс. грн (!), вычеркнули «все виды материальной помощи по программе «Турбота» (в том числе и на льготный проезд пострадавшим чернобыльцам и инвалидам)», глядишь, и наскребли денежек, чтобы кинуть на «отдел образования и науки (где вы видели «науку» в Никополе?!)»--1 млн. 500 тыс. грн. (!), на «управление по гуманитарным вопросам»--116 тыс. 600 грн. и на «рост заработной платы для работников исполкома—1 млн. 545 тыс.394 грн. 10 коп. (!)».





Учитесь, как нужно заботиться о своих сослуживцах и соратниках до последней копеечки! И о своих детях не забыла команда О.Коник—есть такая программа помощи санаторными путевками для детей-сирот, детей-инвалидов, детей-чернобыльцев, весьма одаренных детей и т.п., так вот, туда же приписали на сотню тыс. грн. и детей своих соратников. И не важно, какой это ребенок—беспризорный, или одаренный, главное, чтобы его родители были «работниками бюджетной сферы» и непременно «членами профсоюза» (так власти обычно держат в узде бюджетников).





А вот и очередной програмный камень спотыкания—пункт «Содержание Никопольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи». И сумма напротив очень даже приличная стоит—от 1-го млн. 419 тыс в 2018г. до 2,5 млн.в 2022г. Разбираемся в программах, которыми этот центр занимается, они нормальные, в основном, вот только на 25 из них, где предусмотрены защита детей от домашнего насилия, от продажи в рабство, помощь беженцам из АТО, создание пункта консультации при роддоме (где воспитывают матерей не бросать своих детей) и пр. денег не выделено НИ КОПЕЙКИ! Т.е. никто этим заниматься и не собирается, тогда вопрос—на хрена, извините нам такие программы и такие «центровые», которые будут получать такие деньги только за то, что ни хрена не будут делать? Как говорят в народе «Хрен посадишь—хрен и вырастет».





Так и хочется сказать програмистам «Робяты! А вы недурно устроились!». Что поделать, в жизни даже курица под себя гребет Им бы сейчас взяться за что-нибудь реальное, скажем, за восстановление украденой детской молочной кухни (это вам не бумажные Потемкинские дворцы для покинутых детей!). Или за городскую программу борьбы с матом, это и почетно, и нравственно.





Все народы борятся за чистоту своих языков, только наши чиновники(-цы) налево и направо уступают нашу соловьиную мову «русскому миру», для которого мат отродясь является родным языком, и это уже попахивает статьей «измена Родине», потому как с «русским миром» мы находимся в состоянии войны. Хотя, объективности ради, говоря о нашей нынешней жизни, реформах и программах, обходиться без мата язык не поворачивается.





И дело тут не в личностях, никакая Коник в одиночку системы не создаст, она сама порождение и следствие системы, так что сперва надо систему ломать, а потом уж за людей браться. А ведь систему люди сами создали, да такую, что к власти пришли лавочники, нижние ступеньки просто привычно копируют верхние (жить-то всем хочется). У лавочников своя психика и своя логика, в мирное время они строить не умеют, в военное время воевать не умеют, править людьми и налаживать контакты с миром тоже не умеют, потому во все времена попадают в «котлы», и чтобы не бросаться в глаза, подменяют реальность видимостью, скажем, прокуратуру подменяют машиной по выпусканию прохиндеев за границу, менты работают противовесом президенту, а судьи козыряют гумманизмом, упекая на большущие 3 года убийцу машиной двух живых и здоровых людей.





Они умеют только торгануть и наварить, короче, сели не в свои сани, и нам их уже не переделать и не переубедить, можно только признать ошибку и поменять систему. Но как? У математиков есть проверенный прием—когда они даказывают теорему, а результат не получается ожидаемым, они не отыскивают ошибку (слишком много времени уходит), им проще все перечеркнуть и начать теорему сначала. Сейчас мало у кого есть сомнения, что нужно менять власть и всю систему, это неизбежно, поэтому перед выборами преобладать будет концепция, что выборы пройдут по минскому принципу «Менять всех на всех».





Нам, конечно, смута в стране не ко времени, потому важно, чтобы старая команда дружно и молча покинула чужие сани. Этим они смогут принести двойную пользу, как говорят в народе, «Баба с возу—и волки сыты».

Борис Кривчик