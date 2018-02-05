Борис Кривчик: ГДЕ ОБИТАЮТ ГЕРОСТРАТЫ, ИЛИ НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ

Вот еще одна загадка для ученых--казалось бы, чего человечеству не хватает? Развивайся плавно в направление благосостояния (это когда ребенка уже приходится уговаривать съесть еще ложечку черной икры «за маму», а бомж кривится от французского шампанского). А что? Вполне реально, скажем, семьи Ахметова, Фирташа и Порошенко давно уже так живут, и ничего, жизнь не клянут.

Так нет же! Человеку неймется--сперва создают шедевр в виде той же Венеры Милосской, потом приходят другие человекоподобные и отшибают ей руки, потом приходят опять люди с маслом в голове и все это восстанавливают, и так по кругу. А мы потом ломаем голову, что же Венера в этих руках держала—то ли электрочайник, то ли просто трусы придерживала? Вот так люди и уверились, что чего бы вечного они ни сотворили, чиновники Никополя все одно им руки отшибут. И вот какая странность—что созидать, что разрушать человечеству обходится в калориях примерно одинаково (в гривнях—так и нулей не хватит). Вот только создатели работают на все человечество, а разрушители—исключительно на себя, паразитируя на бедности остальных, но об этом проще на исторических примерах.





Был пару тысяч лет назад такой тиран—Герострат, умом он не блистал, руки где-то из Ж…елтых Вод росли, а прославиться и наследить в истории очень уж хотелось. Так он не придумал ничего лучшего, как разрушить Парфенон, который и тогда уже слыл памятником истории, и теперь мы никогда не узнаем об образе жизни далеких предков, а без знания прошлого людям трудно прогнозировать свое будущее. А еще он спалил одно из чудес света—Александрийскую библиотеку, где хранились документальные данные о тайнах пирамид и Атлантиды, и теперь об этих тайнах люди узнают только из устных пересказов древнего грека Плиния.





Вот так один дурак сумел загнать историю в тупик, не оставив после себя ничего существенного. Хотя нет, заразные гены разрушения все-таки оставил, к сожалению, они сосредоточились все больше в районе Борисфена, зацепив и Никополь. Эти гены отнимают у людей разум, иначе с каких бы это веников народ Никополя вдруг подарил власть над собой алчным залетным варягам, с чего и начались события, которые ни на какую голову не налезут? К примеру, как-то задумала громада Никополя построить современную детскую больницу, дело безусловно полезное и человечное, вложили туда около 2-х миллионов долларов народных денег (доллар тогда копеек 60 стоил), а потом пришли варяги, втихаря приобрели больницу аж… за 21 тыс. грн., продали с хорошим наваром сперва оборудование, а потом и кирпич, оставив городу свалку, навар поделили среди участников, не забывая и застенчивых хранителей законов, дававших клятву насмерть биться с бандитами. Ну не пятикантропы ли?!





И плевать им на законы с реформами, эта сговоренная стая и сейчас реально существует на круговой поруке,и не надо на это закрывать глаза. А еще оттяпали кусок территории у одной больницы, сперва завели там секретную сауну, потом рядом вырыли огромный котлован, и чтобы его прикрыть, над обрывом пристроили церквушку, а рядом стоящую телевышку срезали и продали, чтобы глаза не мозолила. И подобную тупость стали творить куда ни кинь, даже проспекты стали уродовать, а дорожники получили строгий приказ—никаких ремонтов дорог без дождя! И доигрались таки!





В дипломатических кругах уже сейчас шепчутся, что обеспокоенный Евросоюз собрался на закрытое заседание и принял решение—не смотря на все безвизы, не пускать жителей Никополя в Европу (особенно в Рим, Париж и Берлин), а их чиновников брать на границе и передавать в Интерпол без права выпуска под залог. Потому как нависла реальная угроза—пусти тех в Европу, они, обладая таким опытом, могут вмиг разобрать и продать по кирпичику Коллизей в Риме, на площади Святого Петра в Ватикане вырыть котлован и пристроить там свою церквушку, перекрыв Папе выезд из резиденции, в Париже за ночь порезать Эйфелеву башню, прихватив ограду Лувра, и сдать по частям в никопольские пункты приема, а автобан Берлин—Мюнхен за неделю так расковырять, что тысячи рабов за 5 лет не подлатают. Вот так Европа и кончится.





Или возьмем монголов Чингизхана и Батыя. Их бойцы, обладая железной дисциплиной и блестящей конницей (по два коня на каждого красноармейца), чуть не весь мир завоевали, разорив десятки стран и сотни городов, столкнулись с десятками культур и награбили столько богатств, что на пять цивилизаций хватило бы. И что в итоге? Культур они не переняли (не в коня корм), богаче не стали, потому как богатства зарыли так, что ученые и сейчас их не найдут, пасут скот в междуречьи Керулена и Онона, питаясь кобыльим молоком, внешних связей особых нет, моря нет, а флот отобрали московские зеленые человечки, обижая их потомков. Да и IQ за тыщу лет у них мало изменился, даже секс они и сейчас воспринимают попрежнему в двух видах—секс в юрте и секс за юртой.





Вывод—одним разрушением ни нацию, ни государства не сошьешь, надо что-то и строить, поляки давно это смекнули, и вот уже украинцы пашут на них, материально создавая Речь Посполитую, а наши, открыв пару лавочек, трубят на весь мир, что рабочих мест прибавилось вдвое, не ведая, что для себя производить что-то и торговать чужим китайским барахлом--это вещи разные.





Сейчас мы переживаем полосу разрухи и грабежа, потому как понаизбирали себе на голову не строителей, а Геростратов, все порастеряли—в Никополе ни своего молока и пива, ни свого мяса и сала, ни своего кирпича и плитки, ни кранов, ни транспорта, даже нитки своей не найдешь, да и хлеба своего толком нет, все приходится привозить из мест, где у людей хватает мозгов производить это самим. Конечно же, жизнь заставит все это восстанавливать, но начинать придется с ремонта людей, которые берутся вести никопольчан к светлому будущему. Давайте сперва оглянемся вокруг и трезво оценим способности наших поводырей по делам их, а то опять выберем тех, кто заведут нас не на ту путю.





Ежедневно из коридоров власти исходят тонны бумаг, в которых наши избранники (вернее, те, кого они за себя нами править назначили) чему-то учат людей, командуют, контролируют, грозятся и об надеживают, пишут десятки программ, призванных осчастливить человечество Никополя, пишут с применением вумных малопонятных слов типа «социальное сопровождение», «гендерные отношения», «паллиативная медпомощь», но собственных мыслей там еще поискать надо и смысловой нагрузки они точно не несут, все больше слепо дублируют мысли вышестоящих, да те же реформы принимают бездумно. А зря, нормальный человек сперва результат хоть прикинет, прежде чем бить в бубны. Скажем, медицинскую реформу рекламировали как «Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица, а за ними и денежки сами подтянутся», а по факту пшик получился, и все потому, что с самого начала тупые чиновники, не знающие истории, ловкенько подменили понятия—если в древней Греции заработок врача зависел от количества здоровых людей на его участке, то сейчас узаконили прямую зависимость «больше больных—больше навар».





И в чем тут интерес каждого—угадайте с одного раза. Еще можно было принять реформу, где имела бы место благородная задача—спасение наших онкобольных детей, к примеру. Действительно, стыдно перед миром, что для наших детей люди за морями по грн. собирают, вроде нет ни своей страны, ни бюджета, а дети безродные. И где вы видели, чтобы Порошенко, Яценюк, или Гройсман вылечили хоть одного ребенка, хотя не беднее Рината? Или (о ужас!) местные миллионеры и чиновники раскошелились? Да нет, правящие торгаши скорее удавятся. В итоге людей поставили перед выбором—или лечиться, или кушать, потому как сочетать то и другое никак не выходит.





Прямо не реформа, а сплошной одесский анекдот, это когда Изя собирается в Грузию, а люди сведущие его предупреждают, мол, будешь брать пиво (оно тогда стоило 22 коп.), знай, что грузины с рубля сдачу не дают, готовь мелочь. Изя приехал в Тбилиси и решил проверить это, в пивбаре заказывает пиво и подает рубль. К его изумлению, бармен дает 78 коп. сдачи. Во, думает, как врут люди! Потом спрашивает, мол, а пиво где же? На что получает категоричный ответ: Ты, генацвале, не борзей, что-нибудь одно выбирай—или пиво, или сдачу.

Ну, какие реформы, таковы и программы к ним, хотя и тут есть свои плюсы—все они писаны под одну гребенку, там и голову ломать не надо, в начале—лозунги, в конце—ожидаемая сумма.





А нет бы просто взять конкретную проблему, которая трогает каждого никопольчанина, и уж под нее--программу с конкретными деньгами. К примеру, как только таинственно исчезают в городе доступные лекарства—тут же двигать программу открытия хоть парочки коммунальных городских аптек, пусть сами себя снабжают хоть из Польши, хоть с Цейлона (по заявкам наших врачей), все равно обойдется намного дешевле, это сразу же прищемило бы хвосты аптечным баронам, а то те заелись так, что лекарства уже дороже гробов стоят, потому как цены назначают сами (с разницей в разы) и даже места под аптеки выбирают не там, где народу надо, а где им выгоднее. Но городская власть на такую наглость и ухом не ведет. Больше того, на встрече с ветеранами В.Горяная, сотрясая воздух, пролила горькую слезу над вконец исхудалыми баронами, которые на последние миллионы запасаются сухарями, оттого, мол, и цены поднимают. Совсем уже за лохов нас держат! Ну где вы видели, чтобы бароны наводнили город аптеками лишь для того, чтобы торговать себе в убыток?! Если и были среди них дураки, так давно уже поженились. А вот город пошить в дурни, похоже, уж очень кто-то не прочь.





Или вот городским тубдиспансером начинают командовать чужие дяди, взамен на получение права открывать банковские счета, правда, на какие шиши, не знает никто. И что, эпидемия туберкулеза сразу резко пошла на убыль от этого?! Специалисты-медики категорически возражают против очевидной дурости, нутром чуют, что новые хозяева источника заразы завтра могут додуматься разобрать по кирпичику диспансер, а голодных больных разместить по ближайшим квартирам и домам, и тогда уже от волны эпидемии город не спасти. Тут бы в самый раз собраться депутатам (по инициативе головы) и ради пользы дела и общей безопасности принять решение об отказе передавать тубдиспансер и своих больных в руки чужаков, решение местного самоуправленя передать на самые верха с требованием заслать положенные туберкулезные деньги в наш бюджет. Такой подход внушил бы уважение людей к власти, но, видимо, этой власти уважение людское—до одного места.





А где программа борьбы с бандитизмом газовиков? Это ж насколько нужно быть тупым и продажным чиновником, чтобы не видеть, что каждый день у города газ воруют на миллионы? Что далеко не каждый день можно нормально помыть посуду, или покупаться, потому как вместо газа гонят воздух, наматывая кубы? А когда народ обращается в суды провести экспертизу газа, им в иске отказывают. Ну, с судьями понятно, они руку правосудия не каждому протянут, у них и раньше была психология Шарикова (из «Собачьего сердца»), мол, что с народа возьмешь? А вот когда на крыльцо выходит повар Пафнутьич (из горгаза), махнет, бывало, кость судьям, а на ней с осьмушку мяса, так это ж совсем другое дело! Но власть-то может дать путевку программе защиты своего народа?





В которой оговорить пересмотр договора на поставку населению Горгазом нашего газа (по Конституции), по нашим магистралям и по нашей земле (по закону), с условием проверки качества газа на калориметре (на соответствие ТУ). Кстати, в Европе, в которую мы так стремимся, давно уже поступающий газ оценивается не в варварских кубах, а в ккалориях, так и нам не зазорно купить хоть один калоритмер на город, достаточно на минутку оторвать хоть один чиновничий зад от уютного кресла. Не забыть предупредить, что в случае нарушения договора вся горгазовская контора в течение недели пулей вылетит с нашей земли (по закону) вместе с судьями, которые кинутся их защищать.





Кстати, народные дружины по отбиванию рук у любителей отрезать и опломбитовать у невиновных тоже не помешают. Это был бы поступок. И, пожалуй, наиболее ранимое. Нас каждый день обманывают, унижают, топчут наши человеческие права—бьют ценами и тарифами, питают подделками, лечат фальшивками, на попытки найти правду чиновники цедят сквозь зубы, мол, так положено, не поясняя—кем, куда и зачем положено, а мы молча все это глотаем, но так ведь можно и привыкнуть бессловесными баранами жить, раньше хоть какой народный контроль был, а нынче если и можно пожаловаться, то не иначе, как за хорошие деньги.





Так неужели власти трудно оформить програмную структуру, скажем, защиты прав потребителей, которые могли бы и бюрократа одернуть за…ухо, и делягу заставить правильно считать тарифы, и заставить на людях хозяина съесть залежавшуюся колбасу, и устроить веселую жизнь желающим продавать сало с 2-3мя наварами, а не с одним нормальным, и т.п.? Ведь власть так красочно обещала защищать униженных и оскорбленных! Взамен дела дали неукам гнать бумажный порожняк, а делом ни в одной программе и не пахнет.





Вот берем любую программу из понятных каждому (дети, образование, социальная защита и т.п.), где зам. головы О.Коник со своей командой играют первую скрипку и где стоят ее подписи.

Борис Кривчик

(Продолжение следует...)