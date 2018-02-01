Андрей Петрович Фисак, В ЧЁМ СМЫСЛ работы ваших подчинённых ?

Варианты ответа: 1. Помогать никопольчанам. 2. Любоваться своей должностью (за деньги Громады).







В Общественный союз «Никопольчане» обратилась за помощью жительница города Литвинчук Татьяна Николаевна. Ветеран труда, 35 лет педагогического стажа – учила наших деток в школах № 3, № 5.

Татьяна Николаевна 2 месяца бьется в одиночку с бюрократами из нашего никопольского горисполкома.

Мне хватило 10 минут, чтобы разобраться в ситуации – ВОЗМУЩЕНИЮ нет границ.

Суть выдуманной чиновниками проблемы:





В начале декабря 2017 года Татьяна Николаевна обратилась в исполком с заявлением о приватизации своей квартиры. Собрала весь необходимый пакет документов, побывала на приеме у ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ, дала необходимые пояснения, встретилась с чиновниками из Управления коммунального имущества и…. ПОЛУЧИЛА ОТКАЗ в осуществлении своего права на приватизацию квартиры.





Формальный повод – в предоставленном ОРДЕРЕ на вселение в квартиру (он выдавался в 1988 году) указан другой адрес – дом № 30а по улице Шевченко. Татьяна Николаевна объяснила, что в 1989 году два подъезда вышеуказанного дома были присоединены к дому № 8 по улице Крепака. Теперь это 5-ый и 6-ой подъезды дома номер 8.





Квартиры в доме № 30а по улице Шевченко в настоящее время начинают свою нумерацию – с № 30, так как квартиры №№ 1-29 «ушли» в дом № 8 по улице Крепака.





ВСЁ. На этом проблемы у гражданина Украины должны закончиться – Ордер ПРЕДОСТАВЛЕН, объяснения к нему даны!

Чиновники ОБЯЗАНЫ сами провести поиск документов о передаче квартиры на другой адрес. Соответствующее Решение исполкома должно сберегаться в АРХИВЕ, в Отделе АРХИТЕКТУРЫ, в КП «МБТИ».





Ищите, «дорогие» бюрократы документы, вы за это ЗАРПЛАТУ получаете. Если же искать не хочется – посылайте работника Управления коммунального имущества в дом № 8 по улице Крепака. Пусть он встанет со своего ТЁПЛОГО кресла и опросит 3-4 жильца этого дома об истории присвоения адресов квартирам из 5-го и 6-го подъездов. Потом приложите эти Пояснения к ОРДЕРУ – и на этом основании подтвердите его юридическую силу.





Тем более, что практически все квартиры в этих двух подъездах УЖЕ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ. И ни у кого из жильцов не было проблем.

Если чиновникам мало объяснений жильцов, можете вынести вопрос на КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ рассмотрение ИСПОЛКОМА. Проект Решения можно сделать за 10 минут.





Но нет, целый начальник Управления коммунального имущества О.В.МАЛИНОВСКИЙ отказывает заявителю и принуждает его обращаться в СУД с административным иском о защите своих прав. Охамели наши чиновники до беспредела.





Как следствие, заплатит Татьяна Николаевна судебный сбор и понесет другие затраты (в общей сложности более 1000 гривен). Потом состоятся 2-3 заседания, на которые вынуждены будут ходить юристы горисполкома (опять же за НАРОДНЫЕ деньги). В конечном итоге – более 1000 гривен ВЗЫЩУТ с городского бюджета, т.е. из карманов жителей Никополя.





Андрей Петрович Фисак, есть ли РУКОВОДИТЕЛЬ в этом «королевстве кривых зеркал»? Или ваши подчиненные живут отдельной жизнью, не связанной с интересами НИКОПОЛЬЧАН?





Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"