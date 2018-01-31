Виктор Артеменко
О национальной дружине скажу свое мнение (видео)
Это просто мое мнение, а вы судите сами что смотреть и главное как смотреть. Просто давайте вспомним начало войны, 14-15 годы. Как говорили: - Вот придут АТОшники, не станут более терпеть беспредел, воровство, коррупцию и наведут порядок. Что мы имели в виду? Точнее кого. Тех кто вернувшись стали обниматься с воришками? Или как?
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