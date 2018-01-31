Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Виктор Артеменко

О национальной дружине скажу свое мнение (видео)

 

Это просто мое мнение, а вы судите сами что смотреть и главное как смотреть. Просто давайте вспомним начало войны, 14-15 годы. Как говорили: - Вот придут АТОшники, не станут более терпеть беспредел, воровство, коррупцию и наведут порядок. Что мы имели в виду? Точнее кого. Тех кто вернувшись стали обниматься с воришками? Или как?

 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:50Просмотров: 693 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.