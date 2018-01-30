Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Криминал / В газету от читателей

Представилась работником соцслужб, якобы принесла надбавку к пенсии и крупы

 Внимание!!! Вчера, в 14 часов во двор бабушки (старая часть города) зашла низкорослая полная женщина в чёрном дутом пуховике, в чёрной вязанной шапке, в руках была тетрадка.


Представилась работником соцслужб, якобы принесла надбавку к пенсии и крупы. Обманным путём проникла в дом, где смогла поживиться пустым кошельком.


Предупредите своих пожилых родственников и будьте внимательны сами!

Оксана Киричек

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Криминал / В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:02Просмотров: 507 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.