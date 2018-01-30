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Представилась работником соцслужб, якобы принесла надбавку к пенсии и крупы
Внимание!!! Вчера, в 14 часов во двор бабушки (старая часть города) зашла низкорослая полная женщина в чёрном дутом пуховике, в чёрной вязанной шапке, в руках была тетрадка.
Представилась работником соцслужб, якобы принесла надбавку к пенсии и крупы. Обманным путём проникла в дом, где смогла поживиться пустым кошельком.
Предупредите своих пожилых родственников и будьте внимательны сами!
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