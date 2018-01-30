Бухгалтерия аферистов: 8 – даже не заплатили, 50 - в уме, 100 – в кармане

Никопольчане, обычно я не отвечаю на выпады желтых газетёнок. Но публикация от 24 января под названием «Владельцы труб теплосети предлагают их выкупить» меня позабавила.



Оставим в стороне хамские выпады личностного характера, остальное «разложим по полочкам»:





1. Чего это вдруг покупатель никопольских теплосетей так распереживался? Наверно, из-за этого: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1566322993482462/. Но по закону фирма-владелец является «добросовестными покупателем» и волноваться ему не по статусу – купил и «наварил», это законно. Вся наша критика направлена в адрес городской власти, которые организовали эту аферу. Или покупатели 240 км труб тоже «при делах»?





2. Действительно, если суд примет решение о НЕЗАКОННОСТИ продажи теплосетей, из городского бюджета могут быть взысканы 8,7 миллионов гривен (кстати, которые туда ещё и не поступили). Только виноват в этом будет А.П.ФИСАК. Вот он пусть и решает со своими нукерами вопрос о возмещении ущерба.





3. Трубы надо было продавать, в этом нет сомнения. Только делать это необходимо было так, как предлагал Общественный наблюдательный совет: СПИСАТЬ теплосети, произвести их демонтаж силами коммунального предприятия и потом продать как металл или как б\у товарную трубу. В этом случае в бюджет поступили бы ДЕСЯТКИ миллионов гривен.





По поводу предложения о покупке у владельца 240 км труб за 50 миллионов.





Я так понял, это предложение о том, чтобы Виталий Журавлёв выступил в качестве посредника при заключении договора купли-продажи. Я СОГЛАСЕН, так как уверен – желающих сделать ВЫГОДНУЮ покупку будет много.





Итак, было УЖЕ демонтировано 60 км труб наружных теплосетей. Это около 4 тысяч тонн металла. Цена на приемном пункте «ИНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ» сегодня 8200 гривен за тонну (по безналу).





ИТОГО: 4000 Х 8200 = более 32 миллионов гривен. (фактически трубу можно продать как товарную и выручить дополнительно ещё 6-8 миллионов).





Кроме того, уже демонтировано около 3 км труб диаметром 620 мм по алле проспекта Трубников. Это труба товарного качества, после торцовки и очистки стоит от 10 тысяч за тонну. Итого еще около 4 миллионов гривен.

Плюс еще остается около 170 км недемонтированных труб общим весом до 10 тысяч тонн.









Предложение выгодное, поэтому прошу владельца труб принести в офис ОС "НИКОПОЛЬЧАНЕ" (дом 41 по проспекту Трубников) следующие документы:

1. Договор купли-продажи 240 км труб никопольских теплосетей.

2. Сведения об оплате по указанному договору.

3. Сведения о постановке на бухгалтерский учет 240 км труб.

4. Складскую справку о наличии демонтированных труб (номенклатура должна соответствовать договору купли-продажи и Акту инвентаризации никопольских теплосетей).

5. Сведения об уплате всех налоговых платежей по договору купли-продажи.

6. После изучения данного пакета документов будет произведен осмотр демонтированных труб.





Вышеуказанный порядок – стандартная процедура перед заключением любого хозяйственного договора купли-продажи.

Как посредник рассчитываю на свои 10 % комиссионных, которые сразу же будут перечислены в фонд «ДЕТЯМ НИКОПОЛЯ» - руководитель Маргарита Горбаненко.









P.S.: Непонятно предложение о том, что 50 миллионов ПОКУПАТЕЛЬ должен будет перечислить в городской бюджет. А что, в настоящее время владельцем труб является Громада? Запутались вы, ребятки. АПЛОДИРУЮ СТОЯ!

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"