Мітинг і смолоскипна хода в Нікополі до 100-річчя бою під Крутами (фото, відео )

Кон,На Шария работает целая команда кремлеботов. И зарплату он получает в Раше. Или вы думаете ему больше не фиг делать как каждый день видео записывать и в Ютуб выкладывать? Причем, он строго придерживаются кремлевских методичек. Обсерает украинскую власть(с чем я согласен) но при этом постоянно унижает украиннцев(которым сам не является) и намекает что нам нужно поскорее выбирать нормальную (т.е. ватную) власть и бегом обратно бежать на поклон к Расиюшке, а то, мол, подохнем, чего мы, мол, без Расиюшки стоим. Почему-то Хуйло и его эксперты вбили себе в башку что революция в Украине если не приведет к власти рабиновичей и вилкулов то точно им поможет им захватить новые территории. А на самом деле они в этом случае потеряют еще и Крым с Донбассом потому что придут националисты и не станет Потроха с Аваковым, которые работают на Рашу. Но пусть карлик тешит себя иллюзиями.