До 100-річчя бою під Крутами

29 січня о 8:00 ранку у храмі Петра Калнишевського буде звершена Панахида по воїнам – Героям Крут.





О 12:00 біля пам`ятника «Захисник України» духовенство Нікопольського благочиння Української Православної Церкви Київського Патріархату візьме участь у міському заході по вшануванню 100-річчя бою під Крутами.





О 17:00 біля пам`ятника «Захисник України» відбудеться соборна панахида.





З благословення Преосвященнійшого Симеона Єпископа Дніпровського і Криворізького о 18:00 в храмі св. прав. Петра Калнишевського відбудеться показ фільму про студентів і гімназистів які боронили Україну від нашестя радянської армії у січні 1918 року.

Сьогодні лінія фронту вже не під Києвом, а за сотні кілометрів від столиці на Донбасі. Але історія нас вчить що агресор Росія ніколи не втрачала надію знову загарбати Україну.





Бій під Крутами стався 29 січня 1918 року під час вторгнення військ Радянської Росії на територію УНР.

З боку української держави в бою брали участь понад 300 осіб - переважно юнкерів, студентів і гімназистів. Після бою 27 взятих в полон бійців





УНР були розстріляні більшовиками.

Але наші Крути ще не закінчились!!!





Ієромонах Меркурій Скороход