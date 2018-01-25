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Це " Довгальовка " 2 місяці не минуло, тут був зроблений кап ремонт дороги (відео)
Ось таке цікаве відео надіслав мені друг! Це " Довгальовка " 2 місяці не минуло, тут був зроблений кап ремонт дороги на 20 000 000,00 грн, при тому чиновники ЖКГ та міський голова Фісак А.П. знали про проблемні ділянки комунікацій, і НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ, бо всі дуже квапились отримати "откат" з багатомільйонного підряду! Ось і маємо... Дякуємо Андрійю Петровичу та команді " фахівців " ЖКГ за деребан бюджету (((
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