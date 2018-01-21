В Никополе торжественно открыли памятник Героям Украины
21 января в 12:00 в Никополе состоялось долгожданное событие — открыли полный комплекс памятника Героям Украины. На торжество пришли около 1000 человек.
Ожидание торжества скрасила громкая музыка, никопольчане общались друг с другом, делились воспоминаниями, грустили, смеялись, встречали однополчан. На праздник пришли семьи защитников, отдавших свою жизнь за Украину, ветераны и участники АТО, волонтеры. Из официальных лиц были представители мэрии, обладминистрации, духовенства и другие. Памятник «Защитник Украины» освятили и возложили к нему цветы.
Напомним, что инициаторами создания скульптуры выступила «Ассоциация участников боевых действий Никопольщины». Их инициативу поддержал городской совет. Памятник воинам АТО в Никополе состоит из глыбы, на которой изображена карта нашего государства, и фигуры бронзового солдата — защитника Украины.
Информатор
Мария Дымченко
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