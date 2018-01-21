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События

В Никополе торжественно открыли памятник Героям Украины

21 января в 12:00 в Никополе состоялось долгожданное событие — открыли полный комплекс памятника Героям Украины. На торжество пришли около 1000 человек.

 

Ожидание торжества скрасила громкая музыка, никопольчане общались друг с другом, делились воспоминаниями, грустили, смеялись, встречали однополчан. На праздник пришли семьи защитников, отдавших свою жизнь за Украину, ветераны и участники АТО, волонтеры. Из официальных лиц были представители мэрии, обладминистрации, духовенства и другие. Памятник «Защитник Украины» освятили и возложили к нему цветы.


Напомним, что инициаторами создания скульптуры выступила «Ассоциация участников боевых действий Никопольщины». Их инициативу поддержал городской совет. Памятник воинам АТО в Никополе состоит из глыбы, на которой изображена карта нашего государства, и фигуры бронзового солдата — защитника Украины.


Информатор
Мария Дымченко

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  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 17:50Просмотров: 845 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 18:24)
      Администраторы | Offline
      Анекдот в тему: Зібралася громада поставити пам'ятник Степану Бандері.
      Вирішили так: Степан на коні, в руках тризуб, а на тризубі москаль борахтається.
      Вирішили з золота відлити. У складчину.
      На тризуб зібрали, на Степана зібрали, і на коня легко зібрали, а от на москаля ні хто і грама не дав.
      Зібралася громада вирішувати - Як бути?
      - А давайте туди живого зловимо.
      - Так він же пропаде.
      - А ми щотижня нового ловити будемо

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 229

      Коментариев: 1 733

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