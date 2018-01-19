Прес-служба Нікопольської міської ради: У Нікополі виявлено кір (відео)

Украинские политики и эксперты считают, что

жесткие шаги к Украине со стороны России (как то военная агрессия, экономическая блокада,

Рефат Чубаров. Он считает, что правительство России вернет Украине Крым и выплатит компенсацию за его аннексию

Во-первых, не реагировать на официальном уровне

В-третьих, официально объявить

Какая блокада?! Такие политики, эксперты,авторы подобных статей - любители не мешки ворочать. Украина торгует с кем хочет и даже с Россией товарооборот больше, чем с любой другой страной. Хоть он щас и ниже, чем был раньше, - это никак не блокада.Сказано по принципу: Или ишак помрёт, или шах. Дату бы назвал, мне ж надо водки закупить.Тут я вообще в ступоре, как можно не реагировать объявляя или объявить не реагируя.