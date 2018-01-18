Рада прийняла закон про деокупацію Донбасу. Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів

У четвер, 18 січня, Верховна Рада ухвалила проект закону №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів, передає кореспондент Тижня.

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, пропонується законодавчо встановити, що тимчасова окупація Росією територій на Донбасі є нелегітимною та не створює для РФ жодних територіальних прав.





"Проект Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" має створити нову правову основу для вирішення завдання з відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – для відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону", - йдеться у пояснювальній записці.





Законопроектом визначається правовий режим окремих районів Донецької та Луганської областей як тимчасово окупованої території України. Проект Закону визначає мету та засоби державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, особливості реалізації й захисту прав громадян України, які проживають на цих територіях.





Як повідомлялося, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про деокупацію Донбасу без згадки про мінські угоди.





Нагадаємо, президент Петро Порошенко зареєстрував у парламенті законопроект 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" 4 жовтня.





Також він вніс законопроект 7164 "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", який продовжує на рік особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Тиждень.ua