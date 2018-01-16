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Информация

21 січня відбудеться урочисте відкриття другої частини пам’ятника «Захисник України»

Шановні нікопольці!

21 січня 2018 року о 12 годині відбудеться урочисте відкриття другої частини пам’ятника «Захисник України» ( поруч з картою України буде встановлено фігуру воїна).

 
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї події та віддати шану усім військовим, які захищають незалежність та територіальну цілісність нашої держави!

Прес-служба міської ради

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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:37Просмотров: 286 Комментариев: 0
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