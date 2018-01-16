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21 січня відбудеться урочисте відкриття другої частини пам’ятника «Захисник України»
Шановні нікопольці!
21 січня 2018 року о 12 годині відбудеться урочисте відкриття другої частини пам’ятника «Захисник України» ( поруч з картою України буде встановлено фігуру воїна).
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї події та віддати шану усім військовим, які захищають незалежність та територіальну цілісність нашої держави!
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