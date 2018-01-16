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Другие СМИ пишут

Громадське Телебачення: Вибух у Нікопольському суді / спецрепортаж

30 листопада 2017 року у Нікопольському суді слухали справу про подвійне вбивство. Суддя закрив засідання, через чергову неявку адвоката. Тоді потерпілий Руслан Тапаєв кинув дві гранати у бік обвинувачених. Громадське розбиралося, що передувало цій трагедії.



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  • Категория: Другие СМИ пишут
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:49Просмотров: 1 178 Комментариев: 0
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