Другие СМИ пишут
Громадське Телебачення: Вибух у Нікопольському суді / спецрепортаж
30 листопада 2017 року у Нікопольському суді слухали справу про подвійне вбивство. Суддя закрив засідання, через чергову неявку адвоката. Тоді потерпілий Руслан Тапаєв кинув дві гранати у бік обвинувачених. Громадське розбиралося, що передувало цій трагедії.
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