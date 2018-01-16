Як повідомила Прес-служба міської ради, не згадавши в тексті про присутність на даному діянні представника Московського патріархату проте виклавши світлини.





Бійці першого підрозділу повертаються на Схід України для виконання бойових завдань

15 січня відбувся урочистий захід, присвячений відправці військовослужбовців для виконання завдань першого підрозділу в зону проведення АТО. Проводжати нікопольських воїнів приїхав міський голова Андрій Фісак. Очільник міста побажав бійцям повернутися додому живими, здоровими та з перемогою!





Командир першого підрозділу підполковник Андрій Продан розповів, що найближчим часом підрозділ буде відправлено для виконання завдань за призначенням у визначений район. До відправки підрозділ цілком готовий, зібраний та укомплектований завдяки підтримці місцевої влади. Більшість особового складу вже вдруге або третє виконують завдання в зоні проведення АТО.

Прес-служба міської ради





У мене немає слів. Дійсно з таким благословінням хлопцям важко буде служити.





Виникають питання: Навіщо? Коли це знущання закінчитися? Чому не реагують самі військові ВСУ? Могло б таке бути в якому-небудь добровільному батальйоні