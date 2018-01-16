За пограбування малолітнього хлопця опинився за гратами

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 20-річного молодика за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК Країни (грабіж, вчинений повторно).

Встановлено, що у травні 2016 року молодий чоловік, перебуваючи біля одного з будинків в м. Нікополь, підійшов до малолітнього хлопця та, шляхом ривка, вирвав з рук останнього мобільний телефон та втік з місця вчинення злочину, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди.

Під час судових засідань обвинувачений вину визнавав частково.





Прокурором Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в суді та, на підставі зібраних доказів, доведено вину зловмисника в повному обсязі.





Суд, враховуючи позицію прокурора, призначив молодику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.





Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури

В. Жур