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Криминал

За пограбування малолітнього хлопця опинився за гратами

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 20-річного молодика за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК Країни (грабіж, вчинений повторно).

Встановлено, що у травні 2016 року молодий чоловік, перебуваючи біля одного з будинків в м. Нікополь, підійшов до малолітнього хлопця та, шляхом ривка, вирвав з рук останнього мобільний телефон та втік з місця вчинення злочину, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди.
Під час судових засідань обвинувачений вину визнавав частково.


Прокурором Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в суді та, на підставі зібраних доказів, доведено вину зловмисника в повному обсязі.


Суд, враховуючи позицію прокурора, призначив молодику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.


Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури

В. Жур

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:04Просмотров: 359 Комментариев: 0
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