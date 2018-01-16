Борис Кривчик: КОЛЛЕКЦИЯ ГЛУПОСТЕЙ НА ВЫБОР

Наша жизнь состоит из многих вещей—приятностей и неприятностей, удач и неудач, любви и нелюбви, глупостей и умностей, это смотря, куда мы идем и кто нами правит.





Сейчас нам не до любви и удач, нам бы глупости стороной обходить, пока нами правят лавочники, которые, как кроты у Дюймовочки, на реальный свет Божий не смотрят, а все на счетах считают свои плюсы-минусы в гривнях и в УЕ, а избегать их желательно, как говорил Конфуций—когда идешь в горы, лучше прибери камешки из-под ног.





Вот эти камешки.Наша жизнь состоит из многих вещей—приятностей и неприятностей, удач и неудач, любви и нелюбви, глупостей и умностей, это смотря, куда мы идем и кто нами правит. Сейчас нам не до любви и удач, нам бы глупости стороной обходить, пока нами правят лавочники, которые, как кроты у Дюймовочки, на реальный свет Божий не смотрят, а все на счетах считают свои плюсы-минусы в гривнях и в УЕ, а избегать их желательно, как говорил Конфуций—когда идешь в горы, лучше прибери камешки из-под ног. Вот эти камешки.





Монополист из Ассоциации поставщиков Дорошенко предупредил лохов через интернет, что с февраля хлеб подорожает на 10% до 14грн, что белый, что черный (для миллиардера роли не играет). Причина—безудержный рост минимальной зарплаты на 16% и падение гривни на 3%. Да-а, такой логике любой конь позавидует (где Крым, а где Рим?), не учил пацан никогда азов экономики, что цена и на Луне складывается из себестоимости и рентабельности, а не из того, что хапуга придумал.





Выход простой—для начала усадить придурка в СИЗО, пока не выучит наизусть учебник по экономике, а потом решать, сколько еще добавить, отобрать все лицензии и квоты на экспорт первосортного украинского хлеба, пока внутренний рынок не собьет цену на него до 4-5грн. (за кг.,а не за 400-500г), а низкосортные обсевки, которыми нас кормят сейчас, направить на укрепление кормовой базы, чтобы удержать людей от массового вырезания скота и птицы. А чтобы не терять время на пересчеты, объявить украинской валютой доллары, и колебания курса прекратятся.





Все мы были детьми и помним, как весело было гулять по зеленым лужайкам, дыша природным воздухом. Эти ощущения запомнили многие, но не нынешнее руководство, взяли, и начали за танком консервировать живую землю мертвой плиткой, хотя дешевле было бы там разбить английский парк. И теперь наши дети на примитивных качелях будут дышать там в жару цементной пылью, а в гололед ломать ноги. Но и руководство понять можно—ну что ты там с травы накосишь? А с плитки можно столько украсть—ого!





Об афере с выкапыванием трасс теплосети и говорить нечего, и так понятно (украл—выпил—в тюрму). Но это уже Журавлева дело, он до миллиона считать наловчился, а я—только до 500 тыс. Но можете записать предсказание—к весне по аллее проспекта и трактором не проедешь, развезет, а жидкие кустики (вместо литой ограды) посохнут, ведь систему полива, украденную еще Старуном, никто восстанавливать не будет, не обольщайтесь, пока разумные люди не изберут разумного хозяина.





А вот еще проблема, по зубам только избранным, но если кто из руководства о ней не думал, значит, его место в коровнике. Ученые доказали, что существует всемирная программа дебилизации населения, разработанная «Клубом 300» для управления человечеством путем его разобщения. Разъясняю. Вот раньше, когда охотились на мамонта, все племя знало, как метать копье.





А сейчас вкинули компьютеры и интернет, ну и многие ли умеют ими пользоваться? И много ли из компьюторщиков знают, что там внутри и как работает, или хотя бы имя Норберта Винера--основателя кибернетики знают? Можете на улице обратиться к любой женщине (в возрасте) с вопросом типа «Не подскажете, как мне при помощи поста выйти на виндоус, чтобы через флешку откатать мой сайт на принтер?», вам точно ответят «А вам не говорили, молодой человек, что с утра пить вредно?».





И только когда мир облетел пример, как в одном супермаркете Нью-Йорка выключили электрику и все замерло, один мужик попросил кассиршу посчитать ему вручную стоимость куска масла и булки хлеба, чтобы заплатить наличными, и кассирша не смогла, мир содрогнулся. Особенно никопольчане, бывшие при этом. Они представили, как на зеленодольской ТЭЦ, питающей электрикой Никополь, пьяный оператор случайно выключает тумблер, город погружается в темноту (в том числе роддом, хирургия и пункты управления), а в улицы безнаказанно вползают приднестровские танки. Но ни в одной городской программе и намека нет на развитие возобновляемых видов энергии. Это даже не тупость, это игра в поддавки. И немного на медицинскую тему, не зря же Лев Толстой в одном из откровений отметил, что несчастье—это угрызения совести и болезнь, все остальное составляет счастье.





В конце 2017года президент Порошенко подписал закон о новом финансировании больниц. О чем он при этом думал—науке не известно, но такую абракадабру не найти и в лабиринте Минотавра. Вот как расшифрвать фразу «Все услуги в больницах будут бесплатными» и тут же «…часть услуг будет платной»? Какая часть—97% , что ли? Или «украинцы должны подписать… договор на оказание медуслуг. По этому документу государство будет платить врачу зарплату…Однако эти деньги будет получать не доктор, а больница. Распределять деньги будет главврач.». «…с нового года медицинские заведения Украины превращаются в некоммерческие предприятия…»но «Соглашение можно подписать и с частным терапевтом».





Ну что же ,можно ожидать что завтра поликлиники опустеют, все подадутся в «частные терапевты», как и «частные стоматологи». И еще один вопрос к Петру Алексеевичу, подписавшему закон, и к местным братьем по разуму в лице зам. головы О. Коник—как понимать фразы «Все услуги в больницах будут бесплатными», но «…часть услуг будет платной». Так все, или часть, и какая? И как расшифровать «бесплатные» услуги—«специализированная и высокоспециализированная медпомощь», «медреабилитация» и «паллиативная медпомощь»?





Пришлось обратиться к медикам за разъяснениями, оказалось, медицинские толкования несколько отличаются от общечеловеческих. Сперва тебе бесплатно (?) отрезают ногу, потом бесплатно(?) полгода учат ходить на бесплатном (?) протезе, а потом бесплатно оказали паллиативную помощь. По последнему пункту мнения разделились—на человеческом языке паллиатив—это полумера (т.е. если у тебя гнойный аппендицит, то сперва тебе отрежут половину, а вторую…), а на медицинском—это когда больному осталось жить пару часов, ему колят обезбаливающее. Зато бесплатно. Не закон, а бред собачий из дурдома.





Люди! Убрать эти камешки—в ваших силах, а кто сомневается, лучше таких не выбирайте. Никогда.

Борис Кривчик