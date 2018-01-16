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В Украине

На старий новий рік представники майже всіх конфесій міста завітали до наших воїнів – захисників з колядою та подарунками

Спільно з представниками майже усіх християнських конфесій міста Нікополя духовенство, пастирі, віруючі та члени громадської спілки «Асоціації учасників бойових дій Нікопольщини» рушили з Різдвяним вертепом до військового полігону аби привітати воїнів зі святами Різдвом Христовим та Новим Роком.

 
Священики Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Греко – Католицької та Римо – Католицької Церков, пастирі протестантських та ребе іудейської Церкви звернулись до побратимів зі словами вітання та виконали молитовні прохання усіх бажаючих.


З делегацією були також батьки і дружина загиблих воїнів Віктор і Наталя Біжки (батьки загиблого воїна нікопольця Анатолія Біжка) та Оксана Гайдук (дружина загиблого воїна Миколи Гайдука). Обидва наші героя загинули у минулому році на Світлодарській дузі.
Півторигодинний різдвяний концерт закінчився спільним виконанням Гімну України.


Дякуємо усім добродіям доброї волі за допомогу у міжконфесійній Різдвяній подорожі до бійців. Найкращим подарунком від поїздки були щирі та вдячні очі хлопців що боронять нашу землю від нашестя чужинця. Бережи їх Господь а ми молимось і віримо в нашу перемогу і встановленння справедливого Українського Миру на нашій славній землі!!!


Ієромонах Меркурій Скороход
Фотмитець Юрко Горобець

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  • Категория: В Украине
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:23Просмотров: 40 Комментариев: 0
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