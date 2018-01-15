Какое сходство. Ну прям одна команда

Прочитав материал Александра Дубинского " Знаете, что обидно в ситуации с Порошенко? То, что он украл наше время" мысленно переложил его в отношении нашего Андрея Петровича, слава Богу временно занимающего пост городского головы. И посмотрите сами: - Какое сходство! Только понимать вместо слов: Страна - город, мировое презрение - зона отчуждения области, и т.д.



Александр Дубинский: Знаете, что обидно в ситуации с Порошенко? То, что он украл наше время

Знаете, что обидно в ситуации с Порошенко?

То, что он украл наше время.

Возможность нормально жить. Работать. Создавать семьи и рожать детей.

4 года нашей жизни пошли, в том числе, на то, чтобы он и его партнеры смогли обогатиться на остатках страны.

Фактически, в переломный для страны момент он всех обманул.

А мы – лохи – поверили, и дали разворовать то, что не успели дограбить его партнёры – основатели Партии регионов.

И получили взамен всеобщее, мировое презрение. Как к стране, так и к народу, который выбрали представлять Порошенко.

Достижения? Реформы? Развитие? Победы?

Нет. Ничего из этого мы с Порошенко не получили.

Разве что, острое ощущение стыда. От того, что такой человек имеет право называть себя президентом Украины.

И мы будем совсем уж лохами, если позволим ему с этим уйти. Уйти, так как он хочет. Победителем. Потому что если уж Порошенко кого-то и победил, то это – Украину.

Александр Дубинский





Неизменным остается только - "острое ощущение стыда" и " И мы будем совсем уж лохами, если позволим ему с этим уйти. "





PS. Подтанцовке, тем которые считают иначе, подумайте, хоть раз, не о себе а о детях. Как потом будете в лаза им смотреть? Хотя..., о чем это я