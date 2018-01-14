Гуляем только вместе: Я, Амбуль и Кот

В области на сессии лихо все решили

Лишь о том, что сделают не предупредили.

Ни на сайте в интернете

Ни в районе,ни в газете.

Лишь лидер оппозиции

Спросила о "позиции".

Ей на то ответили:

"Все было, вы просто не заметили".

Было так же предложение:

"Не принимать решения.

А вопрос сей отложить,

Чтоб хотя бы изучить.

Если мы спешим решить

Можем "дров мы нарубить".

Но глава ответил четко:

"Все законно да и точка.

Хватит пререкания

Идет голосование".

Голосуем безразлично.

Складывается все отлично.

На бумаге все красиво.

А какая перспектива?!

"Раскидаем","растусуем" и "натянем удила",

Прям подумаешь дела?!

А ведь там живые люди!!!

Что же с ними теперь будет?

Но Шипко нас уверяет,

Что никто не пострадает!

"Санитарка,медсестра,

Так же тоже доктора.

Как на скорой помощи,

Слабой и безпомощной.

Как на станции переливания

Ни к чему ваши страдания

Ни к чему волнения,

Идет объединение."

Вы уже объединили.

Благо "тубику" по силе

Из ближайших сел в район

Доберется еще он.

Ну а в область раз в неделю

Не наездится "Емеля".

У него не хватит средств.

И лечению "капец".

Выпустим туберкулез.

Посмеется он до слез:

"Ай вы умники какие!

Благодарен я вам ныне!

Где же лекарская рать?

Ни кого и не видать!

Ах,какая благодать!!!"

Как все будем "разгребать"?

Как народу выживать?

Ну настали времена

Вот такие вот дела.