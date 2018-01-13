Нужна ли Украине военная техника из Крыма от Путина

Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. Украинские политики и экспертное сообщество активно обсуждает настоящие причины таких действий Путина, а также о необходимой реакции Киева. LB.ua проанализировал озвученные заявления.

«Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, Которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехникe. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал 11 января Путин на встрече с руководителями российских СМИ. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.





На следующий день его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил корреспонденту УНИАН в Москве, что инициатива Путина передать Украине военную технику из оккупированного Крыма является «жестом доброй воли», чтоб «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки».





Почему сейчас?

Украинские политики и эксперты считают, что Путин готов пойти на очередной умиротворяющий шаг из-за того, что жесткие шаги к Украине со стороны России (как то военная агрессия, экономическая блокада, обострение на линии соприкосновения на Донбассе) результатов не дают. Поэтому он ищет другие форматы. Например, готовность к передаче Украине кораблей считается из той же области, что и «миротворческие инициативы» Путина в отношении ситуации на Донбассе. И по мере приближения выборов количество подобных «идей», направленных на демонстрацию «готовности к смягчению позиции», будет генерироваться Кремлем с геометрической прогрессией.





Во-вторых, способствует изменению риторики Путина по Украине также приближение срока введения США жестких санкций к РФ (в том числе, против ближайшего окружения Путина). А также постоянное продолжение санкций Евросоюзом.





В-третьих, заявление Путина можно рассматривать как информационную подмогу для тех западных политиков, которые поддерживают снятие санкций с РФ – аргумент для западных апологетов России.





Военный аспект возвращения военной техники из Крыма

Начиная с апреля 2014 года (когда российская сторона заблокировала переговоры с Украиной относительно возможного формата возвращения захваченной русскими оккупантами украинского вооружения и военной техники), представители ЧФ РФ осуществляют постоянное уничтожение украинского вооружения.





Так, по данным Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), украинские корабли (например, БДК "Константин Ольшанский», корветы «Тернополь» и «Луцк») используются как «доноры» для российских кораблей тех же проектов - то есть, их разбирают на комплектующие для ремонта кораблей ЧФ РФ.





В связи с этим, наиболее вероятно, что находящийся сейчас в Крыму украинский корабельный состав (так же, как и авиация и бронетехника, а также системы ПВО) находятся в непригодном к использованию состоянии.





Таким образом, с точки зрения усиления военного потенциала Украины возврат техники не будет иметь никакого положительного момента. Напротив, повлечет неприемлемые финансовые затраты (в том числе, выплаты стране-агрессору компенсации за запасные части).





Информационно-психологический аспект

Процесс передачи поставит Украину в зависимость от России и станет поводом для реализации мощной антиукраинской информационной кампании.





В частности, действия Украины будут подаваться как унижение – так как Путин «бросил мяч на сторону Украины».





Юридические аспекты

Во-первых, Россия крайне заинтересована, но не может использовать украинские корабли и самолеты в международном морском и воздушном пространстве – они юридически заперты. А корабли еще заперты и физически – пределами Босфора. Поэтому для России они – лишний балласт.





Во-вторых, Украина обратилась в международные суды с исками в связи с присвоением страной-агрессором военной техники Крыму. Если же Киев соглашается на возврат техники, то это шаг к изменению ситуации с международным иском: как минимум приведет к затягиванию времени, а как максимум - к исключению возможности получения компенсации за полученное обратно вооружение.





Финансовые аспекты

Во-первых, у Украины уже есть опыт получения от России боевой техники - как при распределении ЧФ СССР в 90-е годы, так и после оккупации Крыма в 2014 году. В обоих случаях Москва ни при каких условиях не передавала Украине ни одного образца военной техники в исправном состоянии, а намеренно поврежденную. Ведь ремонт и восстановление технической готовности и боеспособности потребует значительных средств у украинской стороны.





Во-вторых, восстановление вооружения и техники полученного из Крыма корабля и установка туда импортного оборудования по стоимости аналогична изготовлению нового корабля такого же класса, «с нуля», утверждает экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук. По его словам, на 70-80% комплектующие кораблей - российского или западного производства. Поэтому их восстановление потребует а) значительных средств и б) сотрудничества с той же страной-агрессором. Таким образом, восстановление военного хлама обойдется дороже, чем покупка новых образцов.





В-третьих, Крым – это территория Украины, временно оккупирована Россией, поэтому после его освобождения Украина должна получить репарацию. В том числе той техникой и оружием, которое Россия завезла и не сможет вывезти.





Об этом, например, говорит председатель Меджлис крымскотатарский народ Рефат Чубаров. Он считает, что правительство России вернет Украине Крым и выплатит компенсацию за его аннексию.









Военно-имиджевый аспект

Россия хорошо помнит трагедию с линкором «Новороссийск» (ранее – итальянский боевой корабль «Джулио Чезаре»), который СССР получил по репарациям после Второй мировой войны.





Напомним, осенью 1955-го года советский военный корабль "Новороссийск" затонул в бухте Севастополя после мощного взрыва. Спустя 60 лет бывший боевой диверсант-пловец из Италии признался, что это именно они потопили советский корабль. Причина – командир морского спецназа Италии капитан Боргезе поклялся, что ни один корабль из Италии не будет ходить под советским флагом.





Учитывая наличие в руководстве ВС РФ агрессивно настроенных военоначальников, готовых на различные диверсии, не исключается и аналогичная судьба передаваемых Украине судов. Зачем Киеву дополнительная головная боль?





"Лжец, лжец..."

Заявление Путина в очередной раз продемонстрировало постоянную ложь в отношении Украины. Экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010) Игорь Романенко напомнил, что ранее минобороны РФ Сергей Шойгу уже докладывал Путину в том, что вся военная техника якобы передана украинской стороне. «То есть тогда это была заведомая ложь. И своим нынешнии действиями Путин подтвердил, что тогда один лгал, а второй принимал это, зная заведомо, что это тоже ложь», - заивил он.





Что делать Киеву

Наиболее полные рекомендации по ситуации сделали военные эксперты из упомянутого ЦИАКР. Они рекомендуют властям Украины следующее шаги.





Во-первых, не реагировать на официальном уровне на «предложение» Путина о передаче Украине украинского вооружения и военной техники из оккупированного Крыма.





Во-вторых, до президентских выборов в РФ не соглашаться ни на какие переговоры, консультации и предложения России с российской стороной по этой тематике. В последующем Киев может и согласиться на предварительную верификацию оружия и техники – но не с целью их получения, а для того, чтобы международное сообщество убедились, сколько техники и оружия было переброшено из Крыма на Донбасс и использовалось там российскими оккупационными войсками против ВС Украины.





В-третьих, официально объявить о нецелесообразности возвращения уничтоженной небоеспособной техники из Крыма.





В-четвертых, не поддаваться на давление со стороны западных партнеров, которые в последующие три месяца могут часто действовать под активными "чарами" Кремля.





И в-пятых, продолжить работу относительно подачи исков в международные суды по выплате Россией компенсации за захваченное в Крыму вооружение и технику.





Источник: lb.ua