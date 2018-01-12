Самая большая АФЕРА в истории Никополя стоимостью в 100 миллионов гривен. Часть 2 – «СПИСАТЬ_НЕЛЬЗЯ_УКРАСТЬ»

Никопольчане, в первой части данного материала мы простым АРИФМЕТИЧЕСКИМ путем высчитали УЩЕРБ, который был нанесен ГРОМАДЕ в результате продажи никопольских теплосетей ВСЕГО за 8,7 миллионов гривен (при реальной стоимости около 100 МИЛЛИОНОВ!!!).





Каким же образом наши чиновники и депутаты провернули ЭТОТ ФОКУС?

Это была заранее спланированная, тщательно продуманная многоэтапная ОПЕРАЦИЯ.

КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП: = Проведение "оценки" теплосетей, БЕЗ их списания.





Для того, чтобы понять, где «собака зарыта», давайте смоделируем похожую ситуацию: представим, что у ГРОМАДЫ есть в наличии гоночный автомобиль «ФЕРРАРИ». Однако, у машины нет двигателя, но все остальные комплектующие в наличии.

КАК объект «ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» - он имеет цену ТРИ КОПЕЙКИ.





Но если «ФЕРРАРИ» списать и оприходовать по запчастям, то от их продажи можно выручить ДЕСЯТКИ тысяч долларов.

Поэтому, разработчики АФЕРЫ по продаже 240 километров труб ни в коем случае не должны были допустить СПИСАНИЯ никопольских теплосетей. Иначе пришлось бы оценивать имущество ПО СТОИМОСТИ МЕТАЛЛА.





Городской голова Андрей Фисак ОТЧАЯННО сопротивлялся проведению процедуры СПИСАНИЯ теплосетей, так как ДВАЖДЫ проигнорировал соответствующее требование Общественного наблюдательного совета (в ноябре 2016 года и в феврале 2017-го). Ну а чтобы Общественный наблюдательный совет «не путался под ногами», ФИСАК и депутаты в марте 2017 года РАЗОГНАЛИ этот орган общественного контроля.

В ТРЕТИЙ раз ФИСАК проигнорировал уже требование Общественного союза «НИКОПОЛЬЧАНЕ»: (https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1296309497150481/).





Таким образом, в словосочетании «СПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ УКРАСТЬ» наш городской голова и его подельники поставили запятую после слова «нельзя». Это был прямой путь к хищению имущества ГРОМАДЫ.





Итак, никопольские ТЕПЛОСЕТИ не были списаны, а в июне 2017 года была проведена их оценка. Оценщик исходил из того факта, что теплосети и в будущем будут использоваться по своему прямому назначении (пункт 2.3.Оценки – объект оценки может использоваться ТОЛЬКО ПОД СЕТИ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ, и оценка произведена по ОСТАТОЧНОЙ стоимости). Исходя из этого, Оценщик не рассматривает варианты демонтажа и продажи теплосетей по частям (КАК МЕТАЛЛ ИЛИ КАК б/у ТРУБА). Теплосети получили оценку как тот ФЕРРАРИ без двигателя = "три копейки".





В процедуре оценки было много нарушений, о НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ можно прочитать здесь: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1384661598315270/ (ПРИМЕЧАНИЕ: в этом посте есть неточность, так как 120 км теплосетей – это 240 км труб).





Что имеем в ИТОГЕ:

1. Городской голова и его «соратники» осуществили коррумпированную операцию по оценке имущества ГРОМАДЫ за 7,2 миллионов гривен. Реальная цена – около 100 миллионов.





2. Отчет об оценке Никопольских теплосетей Фисак и «его» депутаты утвердили на сессии городского совета .





Почему же депутаты утвердили явно заниженную оценку? В нескольких материалах в СМИ и в сети «Интернет» прозвучала информация, что большинству депутатов было заплачено от 15 тысяч гривен за эти голосования. Были даже фотографии этих денег. Я лично давал интервью, где указывал на необходимость проверки данного факта ПОДКУПА депутатов. Однако, ни одна правоохранительная структура НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ этой информацией и не провела никакой проверки.





3. Андрей Петрович размахивает ОТЧЕТОМ об оценке как флагом – УРА, есть утвержденная ОЦЕНКА! Ничего больше не знаю, БУДЕМ ПРОДАВАТЬ!





«Спектакль» ПРОДАЖИ нашего коммунального имущества – это уже следующая история.

ПРОДОЛЖЕНИЕ следует…





P.S.: фраза «СПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ УКРАСТЬ» - это пример АМФИБОЛИИ — двойственной или двусмысленной фразы. Смысл меняется в зависимости от того или иного расположения знаков препинания, или от расположения слов или от употребления их в различных смыслах. Спасибо Интернету, мне ранее этот термин не был знаком…

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

Виталий Журавлёв