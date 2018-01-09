Присоединяйтесь к числу подписчиков нашего канала на YouTube!

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газета ГОРОД Никополь - только свежие новости города Никополь и Никопольского региона, происшествия, события, журналистские расследования и многое другое.

 
Практически все видео идут без монтажа (обрезки).


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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:20Просмотров: 110 Комментариев: 0
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