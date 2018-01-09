Каких фильмов насмотрелась эта гопота? (видео 18+)

И тем не менее, к вниманию областной полиции и прокуратуры: Аудио запись избиения, вымогательства, угроза оружием Никопольчанину в городе Днепр

Вот такое вот письмо получили в редакции газеты ГОРОД Никополь от Никопольчанина Сергея (полные данные имеются).

БАНДИТЫ ОТ КАРАГОД И ИЩЕНКО

Аудио Запись, доказательства выполненных работ и вымогательство, угроз убийством, избиение и принуждение к написанию расписки про задолженность.

Предистория:

Ко мне, через ветеранов Афганистана, обратились представители ветеранской организации "20 легион" руководитель Плахута.

Пойдя на встречу этой организации, я впустил в офис предоставил рабочее место, оргтехнику, интернет и другие условия для их работы. Согласно их просьбы я разработал для их фермеров систему контроля безопасности за сельхозпроизводством НАССР. Когда я выполнил эту работу и передал эту систему НАССР, прошло 15 дней и эти фермеры вместе с АТОшниками ворвались в офис и потребовали вернуть деньги за уже оказанную услугу!

На аудио записи слышны угрозы и вымогательство, удары были насеяны сзади и сбоку!

Учитывая что в офисе 2 января 2018 года, я был сам, а нападавших 8 человек и с оружием!

Я под угрозами и после избиения вынужден был написать расписку на возврат денег в двойном размере!

Если есть вопросы еще готов предоставить аудио записи противоправных действий этой банды!

С уважением, Сергей



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