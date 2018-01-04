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События

Різдвяне привітання Благочинного Нікополя та району ієромонаха Меркурія

 


Дорогі браття і сестри!Дорогі браття і сестри!Христос народився! Славімо Його!


Кожного року ми святкуємо Різдво Христове – найвеличніше свято всього християнства, бо Син Божий, будучи Творцем світу, принизив Себе і став людиною.


Тож для чого прийшов Син Божий на землю? І чому народ на Різдвяні свята співає: «Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!»? Син Божий зійшов на землю і став людиною, щоб знищити гріх і смерть у людській природі. Він прийшов, щоб примирити людину з Богом. Гріх перших людей суттєво змінив людську природу. І цю зміну ми відчуваємо не тільки в собі, але й в усьому людстві: тіло підкорило собі дух, хоча повинно підпорядковуватися духу. Матеріальні цінності стали вищими за духовні.


Здавалося б, із пришестям Христа, Який приніс на землю мир і любов, повинна була б припинитися людська злоба. Але, як бачите, людська злоба не знає ні часу, ні меж. Навпаки, немов глузуючи і знеславлюючи любов Божу, вона саме тепер і виявилася в такий жахливий спосіб. І це слід сказати про всяку злочинну пристрасть, бо кожна злочинна пристрасть осліплює людину і штовхає її на криву дорогу. Ми обурюємося цими та подібними беззаконнями і неправдою, особливо коли це стосується нас християн.


Ці роки що минули змінили нас. Змінили наші погляди, міркування на багатьох людей, на їхню позицію, їх порядність, їх відданість своєму народові і Вітчизні. 


Українська Православна Церква Київського Патріархату, як скарбник духовного буття, любові, милосердя і благодійності в часи випробувань від позіхань на суверенність була і є пліч опліч з нашим народом. 


Нехай же Христос Спаситель, Який народився у Вифлеємі, наповнить наші серця любов’ю один до одного, радістю і світлом. Нехай в Новому році мир і благословення Боже перебувають в Україні і на кожному, хто чинить правду і добро.  Пам’ятаймо, для чого Син Божий народився від Пресвятої Діви у Вифлеємській печері! А ми сердечно вітаємо з великим святом Різдва Христового та Новим Роком всіх нікопольців, також вітаємо наших братів і сестер Московського Патріархату, Українські Збройні сили, нікопольських чоловіків і жінок з добровольчих батальйонів, які захищають українську землю на Донбасі, волонтерів і всіх людей доброї волі!  Не забуваймо, що Бог є любов, і ця любов привела Його у Вифлеємську печеру і на Голгофський хрест!


Христос народився! Славімо Його!


Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход)

Української Православної Церкви Київського Патріархату 

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  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 22:23Просмотров: 203 Комментариев: 0
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