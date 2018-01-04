Почему москали называют себя русскими? (видео, нецензурная лексика )

Довольно часто, особенно в последнее время, задаю себе вопрос:" - Почему москали называют себя русскими?".

Полного ответа, для себя, так и не нашел. Задавал этот вопрос и россиянам. Отвечали тоже расплывчато, в основном говорили что Киевская Русь входила в состав Российской империи, или в СССР, или другой бред. Кому как удобней, но в основном привязывали слово "Русский" именно к Киевской Руси. Но тогда другой вопрос:" - Почему же в Киеве, где Русь, - Украинцы, а русские в московии?". Тут полный ступор.





Лично для меня этот вопрос, пока, так и остается открытым. Но вот предлагаю к просмотру и обсуждению версию Андрея Полтавы, по мне так как минимум заслуживающую внимания. С его разрешения видеозапись беседы с москалем на эту тему, и не только.









P.S. Просьба к тем кто не стал утруждать себя просмотром - не утруждайтесь и комментированием