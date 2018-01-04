Спільними діями прокуратури та поліції викрито співробітників ПАТ «Укртелеком», що здійснювали крадіжку телефонного кабелю
Нікопольською місцевої прокуратурою здійснено процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно двох чоловіків за вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб).
Так, встановлено, що протягом травня – жовтня 2017 року в денний час доби двоє чоловіків, будучи працівники ПАТ «Укртелеком», перебуваючи за нарядом-допуском на виконання робіт з підвищеною небезпекою до будинків на території м. Нікополь, за попередньою змовою, за допомогою бокорізів перерізали та викрадали телефонний кабель. Так, викрадення кабельної лінії спричинило припинення надання послуг зв'язку абонентам, а також спричинено ПАТ «Укртелеком» матеріального збитку на загальну суму більше 5 тис. грн.
Під час досудового розслідування, у зв’язку з відшкодуванням завданих матеріальних збитків, між представником підприємства та обвинуваченими укладено угоди про примирення.
Нікопольською місцевою прокуратурою складено та затверджено обвинувальний акт відносно чоловіків та разом з угодою про примирення направлено до місцевого суду.
Суд, заслухавши думку сторін та позицію прокурора, виніс вирок, яким затвердив угоди про примирення, відповідно до яких призначив обумовлене зловмисникам покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, встановивши для кожного іспитовий строк 2 роки.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури В. Жур
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.