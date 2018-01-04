На входе в горсовет Никополя установят металлоискатель
В Никополе чиновники хотят установить металлодетектор. С этой целью из городского бюджета выделят 70 тысяч гривен.
Об этом Информатору стало известно из решения о принятии бюджета на 2018 год и сопроводительной записки к нему. Где планируют установить арочный металлоискатель, рассказал депутат городского совета Максим Юхно.
«С целью повышения безопасности чиновников и посетителей горсовета электронный прибор установят в фойе здания на 1-м этаже. Иными словами, на входе в горисполком. Скорее всего, это произойдет не раньше марта», — отметил депутат.
Помимо установки металлоискателя, на этот год, согласно официальным документам, запланированы и другие расходы на деятельность мэрии.
Содержание 241 чиновника горсовета обойдется бюджету города в более чем 42 млн грн. При этом 33,6 млн грн — это зарплата, а 1,6 млн грн — оплата по коммунальным услугам, предоставляемым для админкорпуса.
4,2 млн грн. потратят на канцтовары, периодику, конверты и марки, а также на заправку картриджей и поддержание в рабочем состоянии сайта горсовета. Отсюда же возьмут деньги на охрану здания и банковскую комиссию.
500 тысяч грн выделили на судебные издержки. А 10,4 тысячи грн — на повышение квалификации сотрудников.
Чуть больше 3 млн грн запланировали на капитальные расходы: 500 тысяч гривен на настройку рабочей станции для оформления паспортов граждан, еще 2,3 млн грн — на ремонт крыльца и обустройство пандуса на входе в мэрию.
Ольга Палий
Алена Радченко
Информатор
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.