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Другие СМИ пишут / Политика / Финансы

На входе в горсовет Никополя установят металлоискатель

В Никополе чиновники хотят установить металлодетектор. С этой целью из городского бюджета выделят 70 тысяч гривен.

 

Об этом Информатору стало известно из решения о принятии бюджета на 2018 год и сопроводительной записки к нему. Где планируют установить арочный металлоискатель, рассказал депутат городского совета Максим Юхно.


«С целью повышения безопасности чиновников и посетителей горсовета электронный прибор установят в фойе здания на 1-м этаже. Иными словами, на входе в горисполком. Скорее всего, это произойдет не раньше марта», — отметил депутат.

Помимо установки металлоискателя, на этот год, согласно официальным документам, запланированы и другие расходы на деятельность мэрии.


Содержание 241 чиновника горсовета обойдется бюджету города в более чем 42 млн грн. При этом 33,6 млн грн — это зарплата, а 1,6 млн грн — оплата по коммунальным услугам, предоставляемым для админкорпуса.


4,2 млн грн. потратят на канцтовары, периодику, конверты и марки, а также на заправку картриджей и поддержание в рабочем состоянии сайта горсовета. Отсюда же возьмут деньги на охрану здания и банковскую комиссию.


500 тысяч грн выделили на судебные издержки. А 10,4 тысячи грн — на повышение квалификации сотрудников.


Чуть больше 3 млн грн запланировали на капитальные расходы: 500 тысяч гривен на настройку рабочей станции для оформления паспортов граждан, еще 2,3 млн грн — на ремонт крыльца и обустройство пандуса на входе в мэрию.


Ольга Палий

Алена Радченко
Информатор

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  • Категория: Другие СМИ пишут / Политика / Финансы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 21:48Просмотров: 545 Комментариев: 2
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      Виктор Артеменко (Вчера, 21:58)
      Администраторы | Offline
      Это открытость "власти". Так хочется сказать: - Не поможет. Воровать прекратите. Награбленное верните. Тогда даже и охрана не нужна будет. Я в шоке. К чему мы идем?

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 194

      Коментариев: 1 730

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      Русскоязычный бандеровец (Вчера, 23:42)
      Посетители | Offline
      Вот чудики. А для чего металлодетектор? Для того, чтобы туда зайти "металл" не нужен. Это ж не АП, где Вальцман автоматчиков держит на 1 этаже. Кстати, по инсайдерской информации там и пулеметы есть на случай, если совсем хреново будет. Но и это его не спасет. Это не 14-й год. Без оружия никто на Банковую не полезет и всем известно куда ведет подземный ход, по которому Петя может бежать. Ну, а здесь менты вряд-ли если что прибегут со щитами(если Днепр их вообще им выделил) на охрану исполкома. Они в случае революции будут себя и свою оружейку охранять, а не Фисака. Да и то половина разбежится. А воровать они не прекратят, какой смысл. Тюремные сроки они себе уже заработали, терять нечего. Поэтому будут набивать карманы до последнего. А потом попытаются сбежать если бардак начнется.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 560

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