На входе в горсовет Никополя установят металлоискатель

В Никополе чиновники хотят установить металлодетектор. С этой целью из городского бюджета выделят 70 тысяч гривен.

Об этом Информатору стало известно из решения о принятии бюджета на 2018 год и сопроводительной записки к нему. Где планируют установить арочный металлоискатель, рассказал депутат городского совета Максим Юхно.





«С целью повышения безопасности чиновников и посетителей горсовета электронный прибор установят в фойе здания на 1-м этаже. Иными словами, на входе в горисполком. Скорее всего, это произойдет не раньше марта», — отметил депутат.

Помимо установки металлоискателя, на этот год, согласно официальным документам, запланированы и другие расходы на деятельность мэрии.





Содержание 241 чиновника горсовета обойдется бюджету города в более чем 42 млн грн. При этом 33,6 млн грн — это зарплата, а 1,6 млн грн — оплата по коммунальным услугам, предоставляемым для админкорпуса.





4,2 млн грн. потратят на канцтовары, периодику, конверты и марки, а также на заправку картриджей и поддержание в рабочем состоянии сайта горсовета. Отсюда же возьмут деньги на охрану здания и банковскую комиссию.





500 тысяч грн выделили на судебные издержки. А 10,4 тысячи грн — на повышение квалификации сотрудников.





Чуть больше 3 млн грн запланировали на капитальные расходы: 500 тысяч гривен на настройку рабочей станции для оформления паспортов граждан, еще 2,3 млн грн — на ремонт крыльца и обустройство пандуса на входе в мэрию.





Ольга Палий

Алена Радченко

Информатор