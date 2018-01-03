В 2018 в Никополе проведут мероприятия на 3 миллиона гривен
В конце декабря 2017 года Никопольский городской совет принял бюджет города на 2018 год. В комплексную программу мероприятий заложили 3 243 500 гривен.
Об этом Информатору стало известно на сайте городского совета. В утвержденный перечень внесли расходы на проведение конкурсов, фестивалей, ярмарок, связанных с историей родного края, а также празднование юбилейных дат учреждений культуры.
Комплексная программа называется «Стратегия сохранения и развития культуры в городе Никополе на 2016 — 2018 годы.
Становление Никополя как всеукраинского центра скифской и казацкой истории». Информатор ознакомился с полным перечнем статей расходов в этой программе. Деньги никопольчан в 2018 году распределят так:
- Историко-патриотический фестиваль «День избрания Б. Хмельницкого гетманом Украины», региональный музейный фестиваль «Украина — казацкое государство», этнофестиваль «Казацкая слава» — 330 000 грн.;
- торжество ко Дню Соборности Украины — 5 000 грн.;
- День освобождения Никополя от нацистских оккупантов — 10 000 грн.;
- мероприятия ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств — 5 000 грн.;
- Памяти Бориса Мозолевского — 10 000 грн.;
- празднование Масленицы — 20 000 грн.;
- праздничные мероприятия по случаю Международного женского дня — 5 000 грн.;
- мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы — 5 000 грн.;
- День памяти и примирения — 10 000 грн.;
- празднование Международного дня защиты детей — 30 000 грн.;
- праздничные мероприятия ко Дню молодежи — 75 000 грн.;
- торжества ко Дню Конституции Украины — 25 000 грн.;
- День Независимости Украины — 100 000 грн.;
- День города — 110 000 грн.;
- торжественные мероприятия ко Всеукраинскому дню библиотек — 10 000 грн.;
- торжественные мероприятия ко Дню туризма — 10 000 грн.;
- торжества ко Дню защитника Украины — 20 000 грн.;
- торжества ко Дню Вооруженных сил Украины — 10 000 грн.;
- Новогодние и Рождественские праздники — 210 000 грн.;
Также деньги выделят на ремонты и техническое обеспечение объектов культуры города:
- материально-техническое обеспечение Никопольского краеведческого музея — 301 600 грн.;
- содержание технического состояния музея, безопасности работников музея, сохранности экспонатов — 164 200 грн.;
- капитальные, текущие ремонты и реконструкции Никопольской городской библиотечной системы — 492 400 грн.;
- материально-техническое обеспечение Никопольской городской библиотечной системы — 80 900 грн.;
- поддержание технического состояния и безопасности Никопольской городской библиотечной системы- 165 000 грн.;
- ремонт, улучшение материальной базы культурно-досугового центра — 410 300 грн.;
- технический ремонт, улучшение материальной базы городской школы искусств № 1 — 508 800 грн.;
- содержание технического состояния и материально-техническое обеспечение Дворца торжественных событий — 120 300 грн.
В 2018 году на развитие комплексной программы выделили на 770 тысяч гривен меньше, чем в 2017 году. Некоторые культурные мероприятия в текущем году городской бюджет финансировать не будет совсем. Например, средства не выделили на празднование Международного дня родного языка, торжества ко Дню памяти Т. Г. Шевченко и Дню Европы в Украине. Тогда как на День Конституции, напротив, выделили 25 000 гривен, последние два года финансирование этого праздника не было предусмотрено.
Празднование Дня Независимости Украины-2018 пройдет скромнее, расходы сократили на 100 000 гривен. На Новый год и Рождество, наоборот, предусмотрели на 60 000 гривен больше.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что изменилось в Правилах дорожного движения.
Мария Дымченко
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