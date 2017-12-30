Анастасия: За что женщина избила моего десятилетнего ребенка?

1 января 2018 года примерно около 19:00 во дворе нашего дома (ул.В.Усова 45), под окнами квартиры моего десятилетнего сына повалила на асфальт женщина средних лет и избила ногами.





Ребёнок от неожиданности и шока даже не кричал и не звал на помощь. Просто лежал и плакал. В результате у него ссадины, шишки, синяки, болит спина, левая нога, кружится голова, тошнит, темнеет в глазах. О психическом состоянии тяжело сейчас говорить... Он очень испуган... Ещё неизвестно, чем этот стресс может вылиться, так как Максу был поставлен страшный диагноз - рак. Сейчас он уже полтора года находится в ремиссии. Со здоровьем и так много проблем, которые "вылазят" после химиотерапии, а тут такое..





Я молю Бога, чтобы это не спровоцировало никаких осложнений. На этом для ребенка ужас не закончился. Прибежав домой в слезах и сказав, что его побили он с папой вышел показать обидчиков (женщина была не одна, а с мужчиной). Догнав этих людей (ими оказались соседи из 41-го дома, квартира 18) уже возле их подъезда, мой муж попытался узнать, что произошло. Но вместо каких-то объяснений его схватили сзади за руки двое, а третий забрызгал глаза газовым баллончиком и избивал в лицо и голову. И это всё на глазах нашего сына.





О страхе и ужасе, которые испытал ребёнок можно только догадываться. С криками о том, что бьют папу он прибежал домой. Оказавшись на месте, я увидела своего мужа с окровавленным лицом... Полицию и скорую я уже вызывала в истерике и рыданиях. Скорая увезла мужа в травматологию (где он находится и сейчас) с сотрясением и многочисленными синяками.





В это же время в больнице Максу сделали снимок на наличие переломов, к счастью их не оказалось. Написав заявление в полицию, мы вернулись домой. Макс долго не мог заснуть, ему было страшно... да и мне тоже...





Анастасия