Сочинение на тему: Как я встретил Новый Год

В моем возрасте стараешься уже проводить подобные мероприятия - Без приключений, даже Сказочных. Дед Мороз подарил, уже даже не детям, а внукам долгожданные подарки. Мне немного хорошего коньяка, а амбулю "Канзасу", который был всегда рядом - разные вкусности. Вышли на улицу посмотрели салюты, немного посидели за столом и все. Толи лет так двадцать назад, но не об этом.





Сегодня выехал в город. Пусто. Машин и пешеходов очень мало. Кто то отдыхает на лавочке, кто то пытается снять деньги с банкомата падая и взбираясь по стене как на вершину, и вновь падает, кто то просто задумался по среди дороги. Наверное не все такие зануды как я и встречали как положено.

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