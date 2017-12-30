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Виктор Артеменко

Сочинение на тему: Как я встретил Новый Год

В моем возрасте стараешься уже проводить подобные мероприятия - Без приключений, даже Сказочных. Дед Мороз подарил, уже даже не детям, а внукам долгожданные подарки. Мне немного хорошего коньяка, а амбулю "Канзасу", который был всегда рядом - разные вкусности. Вышли на улицу посмотрели салюты, немного посидели за столом и все. Толи лет так двадцать назад, но не об этом.


Сегодня выехал в город. Пусто. Машин и пешеходов очень мало. Кто то отдыхает на лавочке, кто то пытается снять деньги с банкомата падая и взбираясь по стене как на вершину, и вновь падает, кто то просто задумался по среди дороги. Наверное не все такие зануды как я и встречали как положено.

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:57Просмотров: 387 Комментариев: 0
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