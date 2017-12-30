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Жизнь города

Нужен совет юристов и владельцев авто: - Что делать в данной ситуации? (видео)

 

Уже несколько месяцев происходит конфликт интересов владельца авто и работников СТО "МТС". Вчера и сегодня мы пытались разобраться в ситуации.


Вчера засняли видео с пояснениями и просьбой автовладельца, сегодня встречались с руководством СТО где нам пояснили свою версию причин конфликта, но не для прессы, то есть комментировать, что либо, к данному материалу в любой форме категорически отказались.


Не разбираясь в технологических процессах ремонта мы не можем судить кто виноват больше, но результат таков: - Авто в неисправном состоянии, а авто владелец Олег спрашивает: - Что делать в данной ситуации? 


  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 16:52Просмотров: 336 Комментариев: 0
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