Нужен совет юристов и владельцев авто: - Что делать в данной ситуации? (видео)

Уже несколько месяцев происходит конфликт интересов владельца авто и работников СТО "МТС". Вчера и сегодня мы пытались разобраться в ситуации.



Вчера засняли видео с пояснениями и просьбой автовладельца, сегодня встречались с руководством СТО где нам пояснили свою версию причин конфликта, но не для прессы, то есть комментировать, что либо, к данному материалу в любой форме категорически отказались.





Не разбираясь в технологических процессах ремонта мы не можем судить кто виноват больше, но результат таков: - Авто в неисправном состоянии, а авто владелец Олег спрашивает: - Что делать в данной ситуации?



