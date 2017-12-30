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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане

Помогите найти Алабая

 

Сегодня ночью в районе Старой Части города от выпившего хозяина видимо убежал молодой Алабай.
Мальчику годик. Очень крупный, игривый и кусючий. Окрас черный с белыми лапками, грудкой и немножко на мордочке.


Сбежал в наморднике и вместе с ошейником и поводком. Безуспешно искали всю ночь в районе Старой Части. Может кто где видел, помогите найти.


Телефон хозяйки: 099 475 5559 - Елена, или звоните мне: 050 7085305, 096 9727785 - Виктор


Мошенников прошу не беспокоиться

  • Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:56Просмотров: 222 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 14:24)
      Администраторы | Online
      Алабая по кличке "Барон" нашли. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
      Приключения Барона были такие. Ночью убежал от выпившего хозяина. Так как убежал вместе с поводком то запутался во дворе одного из домов в Старой Части. Всю ночь выл, да так что люди вызвали полицию. Работники полиции сообщили в питомник. И вот Барон уже и там побывал, но не долго. Хозяйка, которая искала его всю ночь позвонила мне утром. Сразу после выхода материала начали поступать звонки от небезразличных Никопольчан что позволило отследить приключенческий путь Алабая. Сейчас он дома.
      Еще раз, от имени хозяйки которая вся в слезах, и от своего имени СПАСИБО ВСЕМ небезразличным Никопольчанам!!!

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 182

      Коментариев: 1 729

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