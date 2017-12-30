Помогите найти Алабая

Посмотрел до конца. Стараются быть убедительными обе стороны. А кто из них врет определит только полиграф. Еще неплохо бы просмотреть те видеозаписи и фото, о которых шла речь. Действительно-ли там только мама в шортах с ребенком или что-то поинтереснее. Тот сосед с очень интеллектуальным выражением лица уже не дождется когда их выселят чтобы занять весь домик. Потому и ведет себя агрессивно. Три кумушки-свидетельницы были заранее подготовлены Натальей Ивановной и пели очень складно. А четвертая, та что выглянула и спряталась, явно была не в курсе дела и не знала что говорить. Потом был "стихийный опрос электората", с которым тоже наверняка были проведены предварительные беседы чтобы не ляпнули лишнего. А тикали те, кто брехать не хотел, а говорить боялся чтобы им тоже свет не выключили. Либо же просто в принципе боятся камеры как ее боялись титуханы в Мариинском парке - ведь неизвестно ничего о прошлом этих людей. Даже если были драки и они бухали(уверен что там этим грешит полгородка) то комендант должен действовать по закону, выселять если на то есть основания, а не вырубать свет и угрожать. А тут может просто нет законных оснований для выселения и начинаются карусели.



Все-таки интересно, чем все закончится.