Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
Помогите найти Алабая
Сегодня ночью в районе Старой Части города от выпившего хозяина видимо убежал молодой Алабай.
Мальчику годик. Очень крупный, игривый и кусючий. Окрас черный с белыми лапками, грудкой и немножко на мордочке.
Сбежал в наморднике и вместе с ошейником и поводком. Безуспешно искали всю ночь в районе Старой Части. Может кто где видел, помогите найти.
Телефон хозяйки: 099 475 5559 - Елена, или звоните мне: 050 7085305, 096 9727785 - Виктор
Мошенников прошу не беспокоиться
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