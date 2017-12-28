Жизнь города
О транзитном городке без ретуши (фото, видео)
Как по мне, в городке для вынужденных переселенцев сложилась сложная психологическая ситуация. На сколько сложная, на сколько взрывоопасная, кто виноват и что делать судить не буду. Смотрите и делайте выводы сами
P.S. Просьба к тем кто не стал утруждать себя просмотром - не утруждайтесь и комментированием
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