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Жизнь города

О транзитном городке без ретуши (фото, видео)

Как по мне, в городке для вынужденных переселенцев сложилась сложная психологическая ситуация. На сколько сложная, на сколько взрывоопасная, кто виноват и что делать судить не буду. Смотрите и делайте выводы  сами


 




P.S. Просьба к тем кто не стал утруждать себя просмотром - не утруждайтесь и комментированием

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:20Просмотров: 459 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 00:47)
      Посетители | Offline
      Посмотрел до конца. Стараются быть убедительными обе стороны. А кто из них врет определит только полиграф. Еще неплохо бы просмотреть те видеозаписи и фото, о которых шла речь. Действительно-ли там только мама в шортах с ребенком или что-то поинтереснее. Тот сосед с очень интеллектуальным выражением лица уже не дождется когда их выселят чтобы занять весь домик. Потому и ведет себя агрессивно. Три кумушки-свидетельницы были заранее подготовлены Натальей Ивановной и пели очень складно. А четвертая, та что выглянула и спряталась, явно была не в курсе дела и не знала что говорить. Потом был "стихийный опрос электората", с которым тоже наверняка были проведены предварительные беседы чтобы не ляпнули лишнего. А тикали те, кто брехать не хотел, а говорить боялся чтобы им тоже свет не выключили. Либо же просто в принципе боятся камеры как ее боялись титуханы в Мариинском парке - ведь неизвестно ничего о прошлом этих людей. Даже если были драки и они бухали(уверен что там этим грешит полгородка) то комендант должен действовать по закону, выселять если на то есть основания, а не вырубать свет и угрожать. А тут может просто нет законных оснований для выселения и начинаются карусели.

      Все-таки интересно, чем все закончится.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 559

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