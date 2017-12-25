Борис Кривчик: ЧЕЛОВЕКУ НРАВИТСЯ ЖИТЬ ОБМАНУТЫМ

Обман сопровождает человека всю жизнь, в детстве ребенок прищемит пальчик, его тут же утешают, что стоит маме его поцеловать, и боль уйдет, а на закате жизни человека до конца уверяют, что дела идут на поправку. Это, так сказать, гуманная сторона, а в основное время жизни из мешка обмана всегда торчат рога корысти.

Обман сопровождает человека всю жизнь, в детстве ребенок прищемит пальчик, его тут же утешают, что стоит маме его поцеловать, и боль уйдет, а на закате жизни человека до конца уверяют, что дела идут на поправку. Это, так сказать, гуманная сторона, а в основное время жизни из мешка обмана всегда торчат рога корысти. В Украине это настолько сплошное явление, что за примерами далеко ходить не надо, только руку протяни, люди уже так к этому привыкли, что забывают подумать, как отличить «фуфло» от натуры.





А желающих подмогнуть «забывчивости» людской достаточно—от президента с прмьером до рекламной газетки, потому как все они наживаются на производстве, или на завозке в страну барахла. Но давайте к разнообразным примерам. Люди привыкли каждый день покупать хлеб и муку, и невдомек им, почему наш хлеб не едят ни олигархи, ни европейцы (по причине черствления, рассыпания и зеленения), а из муки чтобы блины испечь, или там булочку, надо фантазию приложить, это любая хозяйка подтвердит.





Одна из директоров хлебозавода в телеэфире проговорилась, что давно уже получают муку из самых низких сортов зерна. Вот и все объяснение. Директору быстренько заткнули рот, и вряд ли когда уже пустят на ТВ. Наивные удивятся, а зачем скрывать правду? Да все просто—на упаковках попрежнему написано, что мука и хлеб изготовлены из лучшего в мире зерна, а скажешь правду, придется продавать хлеб не по 10грн. за 600грамм (а обещают еще дороже), а по 3,50. Улавливаете разницу в наваре? И что странно--перед началом организованного грабежа населения в стране дружно исчезли структуры контроля качества и ценообразования харчей (ни в одном исполкоме их не найдете), могущие сажать жулье на 5-10 лет. Нет, специалисты имеются, но они все пашут на зерновых баронов, помогая тем эшалонами гнать лушее зерно Украины буржуям за рубеж.





Людям надо знать одну особенность, что наши буржуи, избранники и мелкие жучки имеют общую особенность—они никогда не скажут людям правды, их откровенную брехню люди быстро раскусывают, поэтому широко используют полуправду (такова уж украинская ментальность).Так было на выборах, так есть с безвизом, так есть с Минском, с получением военной помощи, так было с судейскими реформами, так есть с войной, от людей прячут, сколько жителей Донецка и Луганска люто ненавидят украинцев, а власть палец о палец не ударит, чтобы исправить искривления в сознании людей, потому как заинтересована в продлении войны не меньше Путина. Неужели трудно догадаться хотя бы пригласить с той стороны по одному гражданскому на каждую нашу батарею, обеспечить их связью и пусть каждый день вещают для своих и на весь мир, куда же наши стреляют?! Глядишь, и война пошла бы на убыль.





Да что там высокие темы, есть примеры попроще! Вот на днях Гройсман протрубил, что разработал программу помощи селу, по которой Украина вот-вот будет завалена горами свинины, курятины и сала. Явно же лукавит! Зная его аппетиты, можно не сомневаться в том, о чем он ни словом не обмолвился, что будет помогать друзьям-латифундистам, а не фермерам, и что эти горы добра тут же сбагрят в Сомали, Эфиопию и Тринидад-и-Тобаго. И тогда, само собой, через год сало в Украине станет по 150, мясо—по 200, а кур заменят импортными павлинами с семгой. Или вот из повседневщины.





Идет человек на прогулку и на каждом углу спотыкается о «Колбасный мир», «Колбасную Галактику», «Колбасный Млечный путь» и т.п. В любом киоске окна завешены колбасами и даже под магазином стоят реализаторы и торгуют колбасой с рук. Откуда дровишки, спрашивают у них, --От флагмана европейской металлургии—ТВЦ-4. Да-а, не перевелись еще у нас народные умельцы, так переоборудовали сложные станы, что волокут на них колбасу любого диаметра! Ну ладно, удивляет другое, как это обыватели не задумываются над очевидным—название у товара одно и то же—«Колбаса», и пахнут практически одинаково, но вот цены… Одна идет по 200грн, а другая—по 50, как из секонхенда. Почему? Не за количество же запаха люди деньги платят, ведь еще одесский пес Фафик усвоил, что пахнуть колбасой и есть колбасу—две большие разницы. Значит, подвох не в запахе, а в содержимых калориях и мясе. Ну так не дурили бы людей, а ввели бы градации: «Колбаса-- подделка 1-го сорта--подделка 2-го сорта и т.д.». Но спецов и тут днем с огнем не сыщешь, а на контроль сроков годности никаких Ольг Фреймут не хватит.





Странности не просто растут, они по пути людей отупляют. Вот заходит человек в супермаркет, видит гигантские кавуны и капустины, буряки и морквины, картофелины и кабачки с тыкву, а над ними аршинный плакат «Без ГМО и химикатов!». Тут бы человеку сложить два понятия вместе: вспомнить, что последние 3 тысячи лет украинская земля такого не рожала, пока не появились добавки, от которых дети мутируют, и быстренько проконтролировать продукты на их наличие. А когда тот заморится искать пункты контроля, до него сразу дойдет, что ему большую лапшу вешают.





И совсем уже слепым надо быть, чтобы пропустить мимо внимания, как тысячи врачей, помнящих о Гиппократе, заявили, что половина лекарств в аптеках—фальшивка, а часть—просто не в коня корм, но их понуждают их назначать. А совсем на днях они вышли на улицу с требованием запретить антибиотики—оказалось, те против вирусов бессильны, но внутренние органы разрушают исправно. Этого привычно могут не заметить разве что генеральные прокуроры, генеральные менты и судьи, мол, у нас и органов контроля таких нету (абы хата с краю), и хоть им годами вдалбливали истину, что ищи, кому выгодно, а не где им выгодно, но против аптечных баронов они и не шелохнутся, кишка тонка. Можно не сомниваться, что блюдолизы обязательно с дегтем появятся, мол, обругать и дурак может, а ты конструктив давай! Бедолаги истории не знают, тысячи лет назад конструктивы уже имели место, но то было время титанов, способных на радикальные решения! Такие, какие принимал Чингизхан—приглашал со всего мира лекарей, торгующих созданными ими напитками бессмертия, предлагал выпить чашу свего напитка, затем велел рубить тому голову.





Если лекарь выживал после этого, лекарство принималось к употреблению, если же не выживал… Эту методику испытаний подхватили и другие монархи, вы помните киномомент, когда Шурик наливает рюмку водки царю Ивану Васильевичу, а тот ему, мол, сперва отведай сам, боярин! Сейчас пошли разговоры-переговоры о мусоросжигающем заводе на окраине города, пренебрегая утилизацией биогаза и запретом строить подобные объекты на «розе ветров». Короче, обычный отвлекающий треп вокруг темы, где крутятся миллионы.





А ведь можно просто принять постановление—всех, причастных к разработке, согласованию и строительству объекта, на год переселить на его территорию, окружив высоким забором. А чтобы иметь правовую основу, принять закон, обязывающий всех производителей товаров, объектов и услуг, короче, всего, что делается для людей (лекарства, колбаса, консервы, бытовая техника и пр.), непременно перед запуском опробовать лично, беря пример с отважных ученых медиков, проводивших испытания вакцин против палочки Коха и туберкулеза на себе.





Но тут нельзя переборщить, скажем, мало портрет преступника развесить на каждом столбе, потому как если он догадается побриться лезвием BIC-5 (Греция), или RAPIRA (Москва), то выражение боли и ужаса так исказят его лицо, что никакой эксперт того не узнает, чего уже ждать от прохожих. А глубокие порезы вполне заменят пластическую операцию. Это, конечно же, оживит общество, если еще принять отдельный закон, по которому судьи будут досиживать срок за тех, кого они за денежки отпустят досрочно. Жаль только, что с этим придется трошки подождать, потому как «quod liced jovi, non liced bovi», в смысле, во власти нынешнего созыва явный недостаток атлантов и титанов, способных на поступки, у нынешних пресмыкающихся другие нормы поведения, типа «рожденный ползать—кыш со взлетной полосы!».

Но пусть это сохранится как критерии к следующим избранникам.





Борис Кривчик