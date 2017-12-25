Желаю в Новом Году хорошо жить не только группе людей которая контролирует нашу власть (видео)

Emelya, Про поводок за океаном - большое преувеличение. Эти барыги себе на уме. Им все равно у кого брать кредиты чтобы распихивать их по карманам. ГЛАВНОЕ ЗЛО? - так я и не говорил что Порошенко и его свора - это добро. Это олигархический режим внутренней оккупации, который организовал нам геноцид реформами и тарифами. И именно этот режим вступил в сговор с внешним агрессором - Россией, зарабатывает на войне. В 2014 году сдал Крым, позволил оккупировать часть Донбасса и сделал все чтобы не дать армии и добровольцам вернуть Донецк и Луганск когда наши туда уже вошли, потом вместе с Сурковым эта власть планировала Иловайский котел чтобы запугать народ, убедить нас всех что Минские договорняки - это единственный выход. И заодно патриотов хотели там сгноить чтобы революции не было. Вывод: чтобы закончить войну в ней нужно победить, а не капитулировать на условиях хуйла как порошенки, тимошенки, рабиновичи и жопоблоки предлагают. Поэтому нужно выбирать новую власть. И ни в коем случае не на выборах. Не тягнибаксов, саакашвиль и пр. дурачье, а настоящих украинских националистов, которые долго разговаривать не будут, а будут действовать, которых почему-то многие так боятся. Как-то так.