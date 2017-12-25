Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Жизнь города

Желаю в Новом Году хорошо жить не только группе людей которая контролирует нашу власть (видео)

 

Участники боевых действий организовавших митинг у стен горсовета 12.12.17 обращаются к властям и жителям города.


  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:10Просмотров: 523 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.