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Жизнь города

Ко множеству экологических проблем жителей г. Никополя вскоре добавится еще одна

 21 декабря 2017 г. экологи, не безразличные депутаты городского совета во главе с секретарем горсовета Александром Саюком и представители общественности, имели возможность осмотреть строящийся на окраине города т.н. энергетический комплекс, а проще говоря предприятие для сжигания помета и подстилки местной птицефабрики.

 

Общеизвестно, что на каждый произведённый килограмм мяса кур приходится в среднем 3,4 килограмма помёта, который содержит кислоты, азот, фосфор и калий, тяжёлые металлы. Куриный помёт относится к третьему классу опасности (как, скажем, и нефть, галогены, потерявшие срок годности ядохимикаты) и при его испарении в воздухе образуются оксид азота и аммиак — вещества отнюдь не безобидные.


На общественных слушаниях, проходивших несколько лет назад, мы призывали руководство птицефабрики и проектировщиков перенести строительство данной установки по сжиганию помета подальше от Никополя, но никто этого не сделал и сегодня мы уже имеем по соседству почти готовый объект, который безусловно, будет оказывать свое явно не доброе влияние на атмосферный воздух региона.


Уже первое знакомство с энергокомлексом немало озадачило представителей Никополя. Оказалось, что вместо предусмотренной проектом одной трубы (видно на фото проекта) уже установлены две – одна для отвода газов с хранилища топлива (помета), а другая для отводов газов сжигания. Это нас сразу ну очень «очаровало», так как первоначальный проект предусматривал не просто отвод, а дожигание отводящихся из пометохранилища газов в печи, но видимо желание сохранить котлы от агрессивного аммиака, привело собственников объекта к такому упрощению. Немало удивило наличие под крышей пометного склада массы отверстий, через которые наполненный аммиаком воздух будет попадать в атмосферу вообще минуя трубы – на ходу нам пообещали их устранить.


Но главным остался вопрос, что же за «букет» получат жители северной окраины Никополя, так как никто так и не смог объяснить, что сделано в системе очистки газов для улавливания таких супер токсикантов как диоксины, которые неизбежно образуются при сжигании любых отходов… В общем ситуация складывается так, что Никополю необходимо срочно вооружаться своими системами контроля атмосферного воздуха в специфике нового соседства...

 

Юрій Бабінін

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 09:20Просмотров: 1 384 Комментариев: 1
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      Палыч (Сегодня, 12:05)
      Посетители | Offline
      Интересно, куда делись балачки об утилизации биогазов? Еще интереснее, как с проблемой справляются в швейцарских Альпах? А ведь там курятину производят и едят не меньше нашего.

      Регистрация: 9.11.2013

      Новостей: 37

      Коментариев: 497

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