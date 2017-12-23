Жизнь города
И вновь в Никополе "БезСвет" (видео)
Никополь, пр. Трубников, 10 а (и рядом стоящие дома) с утра нет электричества. Обещали подать в 17 ч., - сделали мигающее светопреставление. У людей погорела бытовая техника, но электричества так и НЕТ.
Службы ДТЭК Днепрооблэнерго пока молчат
19:02
На месте работает аварийка и прибыла машина охраны ДТЭК
Ответ ДТЭК Днепрооблэнерго
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