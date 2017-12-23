И вновь в Никополе "БезСвет" (видео)

Палыч,

Борис Павлович! Я что, написал что там все хорошо? При чем тут я до тубика? Я скоро в отсутствии жизни на Марсе буду виноват! :) Я написал черным по белому: должна быть и хозяйственная и медицинская сфера в больницах на высоте!" все! Это значит что и ремонты надо делать и уровень медицинского обслуживания повышать! Что не так? Окна пластиковые поставили это плохо? А вот то, что старые окна скинули рядом возле забора, плохо! Теперь там территория битого стекла! Я бы за это штрафовал глав.врача!



Палыч,

Борис Павлович! Я что, написал что там все хорошо? При чем тут я до тубика? Я скоро в отсутствии жизни на Марсе буду виноват! :) Я написал черным по белому: должна быть и хозяйственная и медицинская сфера в больницах на высоте!" все! Это значит что и ремонты надо делать и уровень медицинского обслуживания повышать! Что не так? Окна пластиковые поставили это плохо? А вот то, что старые окна скинули рядом возле забора, плохо! Теперь там территория битого стекла! Я бы за это штрафовал глав.врача!