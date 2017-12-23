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Жизнь города

И вновь в Никополе "БезСвет" (видео)

Никополь, пр. Трубников, 10 а (и рядом стоящие дома) с утра нет электричества. Обещали подать в 17 ч., - сделали мигающее светопреставление. У людей погорела бытовая техника, но электричества так и НЕТ.

Службы ДТЭК Днепрооблэнерго пока молчат 


19:02 

На месте работает аварийка и прибыла машина охраны ДТЭК

Ответ ДТЭК Днепрооблэнерго

 

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: 21-12-2017, 18:03Просмотров: 996 Комментариев: 0
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