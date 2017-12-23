Знову опинився за гратами
Нікопольською місцево прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного чоловіка за вчинення ряду злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України.
Нікопольською місцево прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного чоловіка за вчинення ряду злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України.Так, раніше судимий чоловік у грудні 2016 року, звільнившись з місць позбавлення волі, на шлях виправлення не став, та протягом березня-травня 2017 року знову продовжив вчиняти злочини.
Під час судового розгляду кримінального провадження, обвинувачений визнав себе винним. На його рахунку 1 крадіжка речей з квартири та 3 пограбування магазинів. У результаті його протиправних дій, потерпілим заподіяно матеріальну шкоду на суму більше 7 тис. грн.
Прокурором Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в суді.Суд, врахувавши позицію прокурора, призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури
В. Жур
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