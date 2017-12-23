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Криминал

Чергове засідання суду, по справі незаконного продажу Нікопольський тепломереж (відео)

 

Учора відбулось чергове засідання суду, по справі незаконного продажу Нікопольський тепломереж. З рішень, погоджене клопотання , моє та ще декількох ніікопольців , прийняти участь у розгляді справи третьою стороною.


З боку відповідача , міської ради, та "Айтемс 08" (компанії купивши тепломережі) , зроблено все для затягування суду! Це їм необхідно задля того, щоб встигнути демонтувати усі тепломережі. Нажаль їм це вдалось, подавши апеляційну скаргу, слухання справи по суті перенесено до рішення апеляційного суду. Але ми не здаємось , доведемо справу до кінця, злочинці будуть покарані!



Видео: Олег Ковалев

  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: 20-12-2017, 20:18Просмотров: 625 Комментариев: 1
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      Палыч (Сегодня, 16:04)
      Посетители | Offline
      Или я ничего не волоку в юриспруденции, или мир перевернулся?! С каких это пор решение суда первой инстанции, купленное за рупь двадцать, стало окончательным без апеляции и кассации? Это же круглым придурком надо быть, или жуликом со стажем, чтобы вырыть из земли на 7 миллионов и вкинуть 10 на реставрацию, т.е. 3 лимона разложить на свой карман и коту под хвост поровну? Таких на Хортице просто ставили к стенке и казаки были уверены, что правосудие существует.Такое бы помнить всем судьям, целее будут.

      Регистрация: 9.11.2013

      Новостей: 37

      Коментариев: 497

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