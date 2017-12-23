Криминал
Чергове засідання суду, по справі незаконного продажу Нікопольський тепломереж (відео)
Учора відбулось чергове засідання суду, по справі незаконного продажу Нікопольський тепломереж. З рішень, погоджене клопотання , моє та ще декількох ніікопольців , прийняти участь у розгляді справи третьою стороною.
З боку відповідача , міської ради, та "Айтемс 08" (компанії купивши тепломережі) , зроблено все для затягування суду! Це їм необхідно задля того, щоб встигнути демонтувати усі тепломережі. Нажаль їм це вдалось, подавши апеляційну скаргу, слухання справи по суті перенесено до рішення апеляційного суду. Але ми не здаємось , доведемо справу до кінця, злочинці будуть покарані!
Видео: Олег Ковалев
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