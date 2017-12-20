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В газету от читателей

От себя, хочу поблагодарить область, за выделенные 40млн.грн. на ремонт этого участка дороги

Уважаемые автомобилисты, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ! Вот эта "ямка" расположена по пр.Электро металлургов возле магазина "Теремок" ( напротив "Апосоловского ТД").

 

Уверен, что попадание в неё не принесёт ни Вам ни Вашему авто, ничего хорошего и кроме " метерного оргазма" Вы не испытание ничего приятного(От себя, хочу поблагодарить область, за выделенные 40млн.грн. на ремонт этого участка дороги.


Хочу поздравить дилеров:Мерседес,Лексус,Тойота и прочих продавцов элитных " бронивиков"( на других машинах ездить по таким дорогам невозможно), с неизбежными продажами в предверии Нового Года, за украденные деньги, с ремонта этой дороги.


Хочу поздравить детей, жён да и всех родственников, которые получат эти авто, в качестве подарка на НГ. Ну и конечно нас- никопольчане. Ибо к весне, ЭТО превратится в " артезіанську свердловину" которая наконец-то решит в нашем городе, проблему плохой воды...

Сергей Ботнарюк

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:23Просмотров: 957 Комментариев: 0
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