Уважаемые автомобилисты, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ! Вот эта "ямка" расположена по пр.Электро металлургов возле магазина "Теремок" ( напротив "Апосоловского ТД").

Уверен, что попадание в неё не принесёт ни Вам ни Вашему авто, ничего хорошего и кроме " метерного оргазма" Вы не испытание ничего приятного(От себя, хочу поблагодарить область, за выделенные 40млн.грн. на ремонт этого участка дороги.





Хочу поздравить дилеров:Мерседес,Лексус,Тойота и прочих продавцов элитных " бронивиков"( на других машинах ездить по таким дорогам невозможно), с неизбежными продажами в предверии Нового Года, за украденные деньги, с ремонта этой дороги.





Хочу поздравить детей, жён да и всех родственников, которые получат эти авто, в качестве подарка на НГ. Ну и конечно нас- никопольчане. Ибо к весне, ЭТО превратится в " артезіанську свердловину" которая наконец-то решит в нашем городе, проблему плохой воды...

Сергей Ботнарюк