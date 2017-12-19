Никопольский противотуберкулёзный диспансер: никогда не было и вот опять?

СЛУХИ ХОДЯТ ПО ДОМАМ

Вот уже неделю по Никополю ходят слухи о закрытии нашего противотуберкулёзного диспансера. Кумушки пугают друг друга кошмарными картинками: всех туберкулёзников-наркоманов выгонят на улицу, больные открытой формой будут сидеть в очередях в обычных поликлиниках, туберкулёзникам за помощью придётся ездить в Днепр на обычных маршрутках рядом с обычными здоровыми людьми и детьми.





Положа руку на сердце, журналисты также приложили руку к распространению этих слухов. На прошлой неделе на городских сайтах и в Фейсбуке мы все могли посмотреть развёрнутые сюжеты с интервью врачей и записью с сессии областного совета.





А на сессии было принято решение про присоединение никопольского тубдиспансера к областному клиническому лечебно-профилактическому объединению «Фтизиатрия», в состав которого входят Днепровский, Никопольский, Павлоградский противотуберкулёзные диспансеры и Вольнохуторской костно-туберкулёзный санаторий. Кроме того, на базе этого объединения работает кафедра фтизиатрии днепропетровской медакадемии. Другими словами и с теорией, с практикой в объединении всё будет в порядке. Кстати, конкурс на должность руководителя объединённой структуры выиграл Константин Бордюг, до этого успешно возглавлявший Днепропетровский городской противотуберкулёзный диспансер.





Но проблема в том, что люди часто реагируют на пугающие сигналы, и не интересуются важными деталями. Впрочем, даже сами врачи диспансера не совсем понимают, что их ждёт в ближайшем будущем.





ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

В наше распоряжение попали статистические данные, которые наводят на невесёлые размышления. Например, средняя продолжительность пребывания больного на койке стационара в Никополе – одна из самых высоких в области (98 дней против 67 в среднем по области), а это очень красноречивый показатель низкой эффективности лечения. Другими словами, в Никополе туберкулез не лечат, а содержат больничные койки.





К сегодняшней администрации диспансера есть и другие вопросы. Например, нам стало известно, что сейчас в производстве находится уголовное дело, открытое областной КРУ по факту злоупотреблений должностными лицами никопольского тубдиспансера. Деньги из бюджета диспансера просто растворялись на сомнительных счетах, не доходя ни до больных, ни до врачей.





И в этом нет никакой вины врачей, медсестёр, санитарок – это политика администрации, ведь пока больной на койке – его нужно кормить, на него можно списывать лекарства и расходные материалы, да и вообще размер финансирования больницы напрямую зависит от количества коек и их заполненности.





Вот почему журналистам гордо демонстрируют свежеподкрашенные стены, но ничего не говорят о результативности работы. И пока во всём мире туберкулёз уже стал излечимой болезнью, Никопольский тубдиспансер остался в прошлом веке. Потому что показушными ремонтами заниматься выгодно, держать больных на койках выгодно, а вот успешно лечить – не очень.





Разорвать этот порочный круг и должна проводимая облсоветом реструктуризация. Абсолютно точно то, что решение областных властей ни в коем случае не приведёт к закрытию диспансера, или к ухудшению качества обслуживания туберкулёзных больных. Изменения направлены на оптимизацию административных затрат, для того, чтобы меньше денег «съедалось» управленческим аппаратом. Соответственно, больше денег будет направлено непосредственно на лечение, закупку оборудования, медикаментов, расходных материалов. А наличие в арсенале объединения научного потенциала позволит внедрить более эффективные и прогрессивные методы лечения.





МЫ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ

Приблизительно год назад похожая ситуация была с Никопольской станцией скорой помощи. Дело дошло до митингов и перекрытия улиц. Сегодня, когда страсти улеглись, мы можем наблюдать спокойную и будничную работу службы скорой помощи, – как и обещалось, реорганизация никоим образом не привела к ухудшению качества обслуживания населения. Более того, значительно улучшены бытовые условия для персонала станции, произведен капитальный ремонт автопарка скорой помощи, - и это всё только в этом году.





Можно ещё вспомнить весеннюю историю с Никопольской станцией переливания крови, – не такую «яркую» по общественному резонансу, но такую же, по сути.





И в том, и в этом случае инициатива «общественного беспокойства» исходит от «оптимизируемых» администраций медучреждений. Медицинским коллективам доносится если не искажённая информация, то, как минимум, не вся правда, а дальше дело техники: врачи волнуются, волнение передаётся пациентам и выплёскивается на улицы в виде тех самых слухов.





Медицинское начальство понять можно: если до объединения главврач тратил бюджет больницы по своему усмотрению, то сейчас им предлагают сконцентрироваться именно на лечебном процессе, а не на хозяйственных делах и закупках. И даже если предположить, что все главврачи – кристально честные люди… впрочем, опустим фантазии.





ФАКТ

В сухом остатке: никто противотуберкулёзный диспансер не закрывает, лечебный процесс не останавливается, никакие больные без масок не появятся в наших маршрутках и в обычных поликлиниках. Зато появляется надежда, что Никополь перестанет «пасти задних» в крайне важном и весьма резонансном вопросе: победить туберкулёз, сделать его излечимой болезнью не только в Европе, а и у нас.





А страсти, разжигаемые сегодняшней администрацией никопольского противотуберкулёзного диспансера, улягутся. Не верите – загляните на Никопольскую станцию скорой помощи или переливания крови.





Инна Запруднова