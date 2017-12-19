Борис Кривчик: ОПАСНЕЕ ДУРАКА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДУРАК С ИНИЦИАТИВОЙ
В природе хватает и собственных нелепостей—то вулкан извергнется, то айсберг подвернется под «Титаник», то селевый поток похоронит целый город, то цунами сотрет с лица земли обжитое побережье (считается, что так Земля протестует), а тут еще человеческий фактор встряет со своей тупостью, усугубляя эти нелепости. Вот зачем мы сами приводим к власти одноклеточных, и те командуют и землей, и нашей жизнью на ней?
Неужели трудно отличить нормальномыслящего от амебы, примитивно уверенной, что с природой воевать гораздо легче и приятней, чем с собственной дуростью? Что чем больше мы рубаем деревьев, тем человеку удобнее любоваться небом? Что асфальт, брошеный в грязь, только укрепляет его? И которую до конца жизни не посетит смутное подозрение, что кипяченое молоко гораздо калорийнее, чем сырая вода?В природе хватает и собственных нелепостей—то вулкан извергнется, то айсберг подвернется под «Титаник», то селевый поток похоронит целый город, то цунами сотрет с лица земли обжитое побережье (считается, что так Земля протестует), а тут еще человеческий фактор встряет со своей тупостью, усугубляя эти нелепости.
Вот зачем мы сами приводим к власти одноклеточных, и те командуют и землей, и нашей жизнью на ней? Неужели трудно отличить нормальномыслящего от амебы, примитивно уверенной, что с природой воевать гораздо легче и приятней, чем с собственной дуростью? Что чем больше мы рубаем деревьев, тем человеку удобнее любоваться небом? Что асфальт, брошеный в грязь, только укрепляет его? И которую до конца жизни не посетит смутное подозрение, что кипяченое молоко гораздо калорийнее, чем сырая вода? Такие легко еще узнаются по свите, стоит просто заглянуть в фейсбук. Им там всегда подгавкивают сидящие на лавочке, которые пророков считают шизиками, проходящих девушек—проститутками, а юношей—наркоманами.
И не вздумайте втолковывать таким, скажем, философский принцип Окамы «не множить сущностей», это что бисер перед свиньями метать, одной извилине, прямой как стрела, такое не усвоить, а обиженых Богом и без них хватает (список, при случае, приложим). Но практическая опасность от них существует, если верить ученым, связь стихии с человеческой дуростью в истории уже не раз приводила мир на грань катастрофы, и человечки только каким-то чудом выжили с помощью Ноя.
А тут еще те же ученые доказали, что инопланетяне (рептилоиды) уже активно захватывают Землю, и их уже столько развелось среди президентов, депутатов и городских голов, что их проще расстрелять скопом, чем различать (а чего мелочиться?). Хотя их не трудно отличать от нормальных людей по нелюдским мыслям и поступкам. Но давайте к фактам. Вот все знают, что сейчас хлеб стыдно хлебом назвать, что курятина стала по цене медвежатины, яйца—по цене Фаберже, свинные кости—по цене мяса, а сало в палец толщиной говорит не об откормленности, а о скорости и прыгучести свиней, спасающихся от голодной смерти и т. д. Вроде бы свиньи те же, и люди мало поменялись, а картина маслом прямо от Н.В. Гоголя в «Пропавшей грамоте».
Там казак сел за стол с чертями, наколол вилкой сало, только хотел его в рот отправить, вдруг чует, как кто-то его сало уже смачноно жует у него над ухом. И хоть кто-нибудь задумался бы, откуда эта картина маслом? А ларчик просто открывается—кто-то из инфузорий-туфелек в Верховной Раде и в правительстве выдернул одну составляющую из пищевой цепочки (ну, культурные люди знают, что выдерни из цепочки хоть кошку, хоть мышку—исчезнут мед и молоко и настанет голод, китайцы в этом убедились на воробьях). В нашем случае земельные бандиты, которых стыдливо называют латифундистами (говорят, и президент в этой компании), протягивающие закон о рынке земли ради укрупнения своих угодий, однажды купили в долбанутом парламенте квоты на экспорт и увеличили его за год на 60% (!), о чем с удовольствием доложил президент.
Вы думаете, они перец погнали в Болгарию, помидоры в Румынию, или капусту с картошкой в Беларусь? Дзуськи! Погнали первосортные пшеницу, рапс, подсолнечное масло, мед, сыр, коровье масло, а вслед и сало. Теперь (по Гоголю) круасаны (из нашей муки и масла высшего класса) жуют французы, сало (бекон и шпиг в 4 пальца)—поляки и африканцы, пышки и булки—монголы и китайцы, а японцы нашим медом наслаждаются. В результате—хлеб за рубеж, комбикорм—людям взамен хлеба, скот и птица с голодухи вырезаются, цены растут из-за малости того и другого, рабочие места сокращаются, массы людей бегут за границу в поисках работы, хлеба и мяса, импорт преобладает, страна пустеет, истощенную землю восстанавливать некому. Такова цена одного бездумного решения.
Для справки. Любая уважающая себя держава имеет законы государства, законы общества и законы рынка, которые держит на жестком балансе, при этом законы работают на человека, а не человеки обслуживают законы. Один из законов диктует, что только насыщение (и перенасыщение) внутреннего рынка ведет к конкуренции и снижению цен, а на экспорте наживаются все больше монополисты. Баланс здравых законов тут явно нарушен, что порождает неприятности типа обнищания, роста смертности и снижения рождаемости, эпидемии туберкулеза и прочего, превращающего любые реформы в бумажные фальшивки по причине бесполезности. Кстати, кто решил, что рыночные отношения—лучшие в мире?
Скажите, на кой хрен, извините, нам этот базар, при котором ни детей прокормить, ни самому хоть раз в месяц съесть кусок нормального мяса, сколько бы кукловоды ни повышали придуманный прожиточный минимум?! Нет, эта ситуация явно не дело рук человеческих, тут нелюдями попахивает. Ну ладно, эта тема для аналитиков, а как называть ситуации настолько явные, что и головы ломать не надо? Скажем, число больных в стране уверенно растет, а число больниц сокращается, как и число медперсонала. Похоже, один дурак это придумал, другой проявил инициативу и назвал эту дурость «оптимизацией», а вместе дураки назвали медицину «бесплатной», хотя дураку понятно, что у нас медицина бесплатная только для избранных в Феофании.
Или такое вот. Никопольчане покупают пиво, молочные продукты, нитки, кирпич, мясо, хлеб, которые кто-то где-то производит и считает выгодным, а у нас один дурак эти производства развалил, а другой дурак посчитал, что нашим выгоднее покупать на стороне втридорога, потому ни в одной городской программе и слова нет о восстановлении чего-то своего (хоть пива, хоть транспорта завалящего), хотя и тут дураку ясно, что командовать только своим аппаратом гораздо легче, чем своим городским хозяйством. И еще есть тема для размышлений.
Наш Никополь чем-то напоминает детскую колонию, которой руководил А.Макаренко. Там деньги на содержание детей давали их шефы-чекисты. Но однажды шефы пришли и сказали, что деньги у них кончились и поступлений не предвидится, у государства тоже денег не оказалось. Но как выход шефы порекомендовали Макаренко взять завхозом одного предприимчивого еврея, Макаренко того взял и не пожалел. Завхоз быстренько переоборудовал пустующий склад под мастерскую, нанял мастера, и дети начали изготавливать табуретки, а завхоз им немног платил. Так в колонии появились деньги на еду и одежду для детей, которые потом наловчились выпускать фотоапараты ФЭД.
Когда придурки из наробраза стали наезжать на Макаренко, мол, тот развращает детей деньгами, завхоз вступился за него и поделился еврейской мудростью. Человек, сказал он, так устроен, что когда у него есть деньги, у него возникает масса полезных мыслей, а когда денег нет, в голове остается только одна мысль—у кого бы их занять. Это к тому, что завтра государство вполне может передать городам прав выше крыши, а деньги, мол, учитесь зарабатывать сами, причем столько, чтобы хватило не только на армию, академии и на содержание центральных органов, но чтобы кормить, учить и лечить городских детей, не собирая на шторы. Интересно, что присоветуют местные аналитики—заняться прибыльным коммунальным хозяйством, или уже сегодня подыскивать мудрого еврея?
Борис Кривчик
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