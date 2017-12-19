Вступили в дію нові тарифи КП «Нікопольводоканал»

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідомляє, що відбулося зменшення тарифів за ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», відповідно до якого з діючих структур тарифів було вилучено витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку.





З 29 листопада 2017 року вступили в дію тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлені постановою НКРЕКП №1344 від 02.11.2017р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868».





Відповідно до постанови НКРЕКП №1344 від 02.11.2017р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для споживачів КП «Нікопольводоканал» (абоненти державного сектору) з 29 листопада 2017 року складають:





- на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 6,036 за 1 м3 з ПДВ,

- на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 10,008 грн. за 1 м3 з ПДВ,

- разом послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 16,044 грн. за 1 м3 з ПДВ.





З 17 грудня 2017 року вступили в дію тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення , встановлені постановою НКРЕКП № 1343 від 02.11.2017р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141».





Відповідно до вищевказаної постанови, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Нікопольводоканал» (абонентів приватного сектору) з 17 грудня 2017 року складають:

- на централізоване водопостачання – 5,796 грн. за 1 м3 з ПДВ,

- на централізоване водовідведення - 9,612 грн. за 1 м3 з ПДВ,

- разом централізоване водопостачання та водовідведення – 15,408 грн. за 1 м3 з ПДВ.



Адміністрація КП „Нікопольводоканал”