Откровенный разговор с исполнителем памятника воином АТО, Гапон Николай! (видео)

Vail,

Я просто не успеваю комментировать все домыслы и сплетни :) Да.. Интервью могу дать с документами, с перепиской с Гапоном... Но ажиотажа и грязи вылили столько по теме памятника, что опять будоражить эту тему сам не хочу. Главное что он наконец то в Никополе. А у меня есть ежедневная работа в Ассоциации УБД Никопольщины и кроме того, надо ещё успевать и деньги зарабатывать на семью. А про мою роль в доплате за памятник, сильно преувеличивают..:) я не владею и десятой доли от этой суммы. А вот своего времени многие члены Ассоциации вложили достаточно: в Горисполкоме, на конкурсе, в ОДА ездили, камень привезли, камень установили и.т.д. Замечу что и камень и фигуру солдата привезли уже поздно вечером и мы разгружали и устанавливали...и никто даже не заикался что мне всех больше надо что ли.. А утром понеслись крики тех, кто не хотел заниматься памятником вообще и просто наблюдал.. Ладно крики, а лживые обвинения?! И главное можно ляпнуть и ничего не доказывать..как в анекдоте :). Жаль что в политической агонии, хотят рассорить участников АТО, что используют тему памятника.. Но все будет хорошо, время покажет. А у Ассоциации ещё масса не завершенных проектов, по этому нам надо работать дальше, а вот эти брехливые нападки тормозят работу и отнимают время! Всем кто хочет хоть что то сделать, приходите! Двери Ассоциации открыты!Особенно ждем критиков для реальной работы а не политического пиара!