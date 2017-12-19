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В газету от читателей

Откровенный разговор с исполнителем памятника воином АТО, Гапон Николай! (видео)

 

Откровенный разговор с исполнителем памятника воином АТО, Гапон Николай! Выводы делайте сами!



Максим Юхно

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:49Просмотров: 882 Комментариев: 3
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      Vail (Сегодня, 03:00)
      Посетители | Offline
      Я думаю, что Сергей Петрович, все объяснит. Не верится в то, что на него наговаривают. Я думаю Артеменко предоставит ему эту возможность и нам все будет понятно.

      Регистрация: 19.11.2013

      Новостей: 0

      Коментариев: 118

    •             
      Vail (Сегодня, 03:06)
      Посетители | Offline
      Кстати неожиданно обратил внимание, что Копчик С.П. с 21.11.17 на этом сайте ничего не комментирует, а был активным, в ФБ перешел или за Артеменко за что то обиделся. На него это не похоже или активно искал 100 000 грн. для уплаты Гапону.

      Регистрация: 19.11.2013

      Новостей: 0

      Коментариев: 118

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      Sergej Kopchik (Сегодня, 12:47)
      Посетители | Online
      Vail,
      Я просто не успеваю комментировать все домыслы и сплетни :) Да.. Интервью могу дать с документами, с перепиской с Гапоном... Но ажиотажа и грязи вылили столько по теме памятника, что опять будоражить эту тему сам не хочу. Главное что он наконец то в Никополе. А у меня есть ежедневная работа в Ассоциации УБД Никопольщины и кроме того, надо ещё успевать и деньги зарабатывать на семью. А про мою роль в доплате за памятник, сильно преувеличивают..:) я не владею и десятой доли от этой суммы. А вот своего времени многие члены Ассоциации вложили достаточно: в Горисполкоме, на конкурсе, в ОДА ездили, камень привезли, камень установили и.т.д. Замечу что и камень и фигуру солдата привезли уже поздно вечером и мы разгружали и устанавливали...и никто даже не заикался что мне всех больше надо что ли.. А утром понеслись крики тех, кто не хотел заниматься памятником вообще и просто наблюдал.. Ладно крики, а лживые обвинения?! И главное можно ляпнуть и ничего не доказывать..как в анекдоте :). Жаль что в политической агонии, хотят рассорить участников АТО, что используют тему памятника.. Но все будет хорошо, время покажет. А у Ассоциации ещё масса не завершенных проектов, по этому нам надо работать дальше, а вот эти брехливые нападки тормозят работу и отнимают время! Всем кто хочет хоть что то сделать, приходите! Двери Ассоциации открыты!Особенно ждем критиков для реальной работы а не политического пиара!

      Регистрация: 2.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 4

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