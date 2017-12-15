УНІАН: Розбійні напади здійснювала група жителів окупованого Донбасу під виглядом поліцейських

Правоохоронці провели понад 30 обшуків в рамках розслідування щодо розбійних нападів, здійснених під виглядом поліцейських затриманою вчора групою жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, інформує прес-служба Нацполіції. За його словами, під час проведених сьогодні та вчора обшуків поліцейські вилучили речові докази, які допоможуть в розслідуванні правопорушень, у вчиненні яких підозрюються члени цієї групи. Крім того, очікується, що вилучені докази допоможуть поліції в розслідуванні й інших правопорушень на території України. Князєв зазначив, що протягом 2017 року була вчинена низка нападів на ювелірні підприємства або на магазини, які займаються реалізацією ювелірної продукції.





"Вчора була фінальна фаза – затримання злочинної групи при спробі вчинення наступного правопорушення. У зв’язку з тим, що ця група дуже зухвало діяла в Україні, ми бачили неодноразово їхній "почерк", - сказав Князєв. Як повідомляв УНІАН, 13 грудня у Запоріжжі правоохоронці затримали дев’ятьох осіб, які перевдягалися у поліцейську форму та скоювали розбійні напади на громадян і підприємців. Зловмисники, жителі окупованої частини Донеччини, були затримані під час чергового злочину – нападу на приватний будинок.





Вони підозрюються у скоєнні низки зухвалих розбоїв із застосуванням зброї, що хвилею прокотилися територією України.





Джерело: УНІАН