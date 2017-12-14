Оптимизируют или ликвидируют Никопольский тубдиспансер? Кто так решил и что будет? (видео)

Хорошо что показали соседнюю полосу. Там куски отпадают и возле бордюра напротив банкоматов уже земля провалилась вместе с асфальтом, причем через несколько дней после его укладки. Эта власть просто издевается. Не пойму чего все ждут, почему сидят дома. Понятно что Новый год, но этого придурка вместе с его гоп-командой недоделанной уже давно можно было вынести из исполкома. И ни к чему ждать революции в Киеве. Она будет скоро но эту местную проблему можно было бы и самим спокойно решить. Для этого же не нужно чтобы весь город выходил. Две тысячи небезразличных жителей города, сотня буйных во время сессии и сразу найдутся голоса за отставку мэра, назначение вменяемого секретаря и сразу же досрочных выборов в горсовет. Но сколько же можно терпеть когда барыги из местного БэПэПэ открыто и цинично гадят на голову и еще требуют чтобы мы при этом улыбались. Они, видишь-ли, болезненно реагируют на критику. Неужели не понимают как все скоро может изменится. Ростов же не резиновый. Всех не примет.