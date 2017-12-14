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Оптимизируют или ликвидируют Никопольский тубдиспансер? Кто так решил и что будет? (видео)
Вот что пояснил журналисту нашего издания Народный депутат Украины Андрей Шипко: " - Уважаемые Никопольчане! Не переживайте, ни одна койка не будет сокращена, ни один лечащий врач не будет уволен. Происходит процесс оптимизации при котором меньше денег будет расходоваться на администрацию больницы, при этом больше средств пойдет непосредственно на лечение больных. Еще раз подчеркиваю, слухи о закрытии Никопольского тубдиспансера несколько преувеличены. "
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