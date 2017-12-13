В Марганці в новому парку встановили новорічну ялинку

Что-то разошелся Журавлев, надо же, на городское начальство бочку катит! Те тоже хороши, давно уже можно было рот закрыть бунтарю. Вот взяли и поселили супермиллионера Никитюка в Днепре в общаге, на первом этаже в комнатушке с отдельным выходом в окно и давай заключать с ним договора! Какая наивность! А надо было сразу селить того на Сахалине, в глубоких катакомбах за крепко сваренной решеткой, заключай там договора сколько влезет и хрен Журавлев там отыскал бы его! И не ломал бы устоявшуюся схему--один голова тырит трубы орошения, а следующий--восстанавливает их за деньги горожан. И эти деньги на проект--далеко не последние, попомните эти слова, и для оценки его не хватит ни украинских, ни русских слов (за которые скандалят депутаты, подкинув в скандал еще и румынский, мадьярский и польский языки), придется прибегнуть к языку народному, т.е. матерному.

P.S. В одном поправил бы Журавлева--эта наглая система отъема денег имени Бендера--Берлаги по скорости и мощности напоминает безоткатныые системы ведения огня, мне доводилось из таких стрелять в качестве командира батареи БМ-16 и БМ-21 "Град".