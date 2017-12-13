город Марганец
В Марганці в новому парку встановили новорічну ялинку
12 грудня в Марганці завершили встановлення першої ялинки, яка стала окрасою Love-парку по вул. Бульварній, створеного за сприяння голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Новенька зелена красуня з яскравою ілюмінацією вже радує око відвідувачів парку. Святкові заходи в місті розпочнуться саме біля цього новорічного символу в День святого Миколая, 19 грудня, о 16.00.
А з 13 грудня розпочнеться встановлення головної міської ялинки на традиційному місці – площі Гірницької Слави. Її відкриття заплановане на 20 грудня.
Джерело: marganets-rada.dp.ua
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