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город Марганец

В Марганці в новому парку встановили новорічну ялинку

 12 грудня в Марганці завершили встановлення першої ялинки, яка стала окрасою Love-парку по вул. Бульварній, створеного за сприяння голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Новенька зелена красуня з яскравою ілюмінацією вже радує око відвідувачів парку. Святкові заходи в місті розпочнуться саме біля цього новорічного символу в День святого Миколая, 19 грудня, о 16.00.


 

 

А з 13 грудня розпочнеться встановлення головної міської ялинки на традиційному місці – площі Гірницької Слави. Її відкриття заплановане на 20 грудня.


Джерело: marganets-rada.dp.ua

  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:58Просмотров: 417 Комментариев: 1
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      Иван Скиф (Сегодня, 17:34)
      Посетители | Offline
      Покров,Марганец там что то делают для людей,а Никополь чем хуже?

      Регистрация: 3.07.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 12

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